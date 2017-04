Restamax laajensi kesätarjontaansa Pirkanmaalla ostamalla Ruoveden Rantaravintolan ja Muroleen Kesäkahvilan

12.4.2017 10:30 | Restamax Oyj

Ravintolayhtiö Restamax Oyj on ostanut Ruoveden Rantaravintolan ja Muroleen Kesäkahvilan liiketoiminnan. Upealla järvimaisemalla varustetut ravintolat tuovat raikkaan lisän yhtiön sesonkikattaukseen. Tuleva kesä tietää entistä runsaampaa ruoka- ja juomatarjontaa sekä vilkkaampaa ohjelmistoa.

Hannu Rintamäen omistaman Euro-Ranta Oy:n ja Restamax Oyj:n solmimaan kauppaan sisältyvät ravintoloiden liiketoiminnat, rakennukset sekä Muroleen kanavan kupeessa sijaitsevan Muroleen Kesäkahvilan tontti. Ruoveden Rantaravintola sijaitsee kunnan omistamalla vuokratontilla. Molemmat ravintolat kuuluvat tätä nykyä Restamaxin tytäryhtiö Somax Oy:n omistukseen.

Restamax jatkaa kesäkohteiden toimintaa perinteitä kunnioittaen, uudistumista unohtamatta. Ravintoloita lähtee luotsaamaan Somaxin osakas, ravintolakonkari Louie So. Son mukaan kahvilaa aiotaan laajentaa ja ravintolan toimintaa monipuolistaa.

– Muroleen Kesäkahvilaan on tulossa A-oikeudet ja terassilaajennus, joka tuo kahvilaan noin 60 uutta asiakaspaikkaa. Myös laituriremontti on tiedossa. Samoin Rantaravintolan tulevaa menua ja tapahtumakalenteria laaditaan parhaillaan. Ruoveden idyllinen miljöö tarjoaa meille valtavan potentiaalin, So luettelee.



Lomalaisille tutut pysähdyspaikat

Restamaxin toimitusjohtaja Markku Virtasen mukaan Ruoveden uudet yksiköt tuovat yhtiön sesonkiravintolapuolelle oivan lisän.

– Sekä Rantaravintola että Kesäkahvila ovat vireitä kohteita, joiden toimintaa on helppo viedä eteenpäin. Lisäksi veneliikenne Mustalahden satamaravintola Kaislasta ja kahvila-pizzeria Ankkurista on Ruoveden suuntaan vilkasta, joten tämän kaupan myötä meidän on mahdollista palvella kesäasiakkaitamme entistä kattavammin, Virtanen kertoo.

Kesäkahvila ja Ruoveden laivarannassa sijaitseva Rantaravintola ovat kysyttyjä pysähdyspaikkoja runsasvesistöisellä alueella. So uskoo eläväisessä kesämökkikunnassa riittävän asiakkaita niin tapahtumiin kuin ravintolapöydän ääreen.

– Lisääntyvä ohjelmatarjonta löytää varmasti asiakaskuntansa, ja ruokatuotteiden monipuolistaminen on tervetullut uudistus. Odotamme kesää innokkain mielin, So sanoo.

Ruoveden Rantaravintola

Laivarannantie 5, Ruovesi

Muroleen Kesäkahvila

Muroleenkanavantie 481, Muroleen kanava

Lisätiedot:

Markku Virtanen, toimitusjohtaja, Restamax Oyj, puh. +358 40 083 6477

Louie So, toimitusjohtaja, Somax Oy, puh. +358 45 678 9628



