Kännykällä voi nyt tankata kaikilla Suomen ABC-asemilla

S-Pankki on suomalainen pankki, jonka tavoitteena on tuottaa ylivoimaisen helppoja ja hyödyllisiä pankkipalveluita. Se tarjoaa 2,9 miljoonalle asiakkaalleen kattavat palvelut päivittäisten raha-asioiden hoitamiseen, säästämiseen, sijoittamiseen ja hankintojen rahoittamiseen. S-Pankki panostaa vahvasti digitaalisuuteen ja asiakkaidensa arjen helpottamiseen. Niinpä se palvelee asiakkaitaan kattavasti verkkopankissa, S-mobiilissa, puhelinpalvelussa, sosiaalisessa mediassa sekä yli 700:ssa S-ryhmän toimipaikassa kautta maan. S-Pankin välittämät rahastot ja varainhoidon palvelut tuottaa sen tytäryhtiö FIM. S-Pankin omistavat SOK-yhtymä (37,5 %), S-ryhmään kuuluvat alueosuuskaupat (37,5 %), LähiTapiola-ryhmä (23,5 %) ja Elo (1,5 %), ja sen palvelut on ensisijaisesti suunnattu S-ryhmän asiakasomistajille. S-Pankille on myönnetty kotimaisuudesta kertova Avainlippu-tunnus. www.s-pankki.fi

ABC-ketju on suomalainen palveluyritys, joka on osa S-ryhmää. Haluamme tarjota palveluita helposti ja nopeasti sekä matkailijoille että lähiseudulla asuville vuoden jokaisena päivänä. ABC tarjoaa nykyaikaisen ja monipuolisen palveluverkoston ympäri Suomea, mukaan lukien Ahvenanmaa. ABC-ketjuun kuuluu ABC-palveluasemia, ABC-automaattiasemia sekä ABC CarWash -autopesupaikkoja. Ravintoloissamme käytämme 100 % kotimaisia liharaaka-aineita. Myymme vuosittain 10 miljoonaa ruoka-annosta ja 24 miljoonaa kuppia kahvia. ABC-ketju työllistää noin 4 000 ABC-ammattilaista. Joka kesä palkkaamme 1 000 nuorta kesätyöntekijää. www.abcasemat.fi