Tekoäly painopisteenä Mastercardin uusimmassa startup-ohjelmassa

Mastercardin selvitys kertoo parhaat maat naisyrittäjille 7.3.2017 12:24

Kansainvälisen naistenpäivän kynnyksellä julkaistun Mastercardin naisyrittäjäindeksin mukaan naiset perustavat yrityksiä usein sisukkuuden ja tarpeen ajamina, mutta tukitoiminnot – kuten rahoituspalvelujen saatavuus – edistävät yritysten kehittymistä. Naiset usein epäilevät yrittäjäksi ryhtymistä kulttuuristen syiden sekä huonompien kehittymismahdollisuuksien takia. Uudessa-Seelannissa, Kanadassa, Yhdysvalloissa ja Ruotsissa on Mastercardin naisyrittäjäindeksin mukaan parhaat olosuhteet naisyrittäjyydelle (Suomi ei ollut mukana vertailussa tänä vuonna). Näissä valtioissa on helppo toteuttaa liiketoimintaa, niistä löytyy elinvoimaisia PK-yrittäjäyhteisöjä sekä tasokas hallinto. Prosentuaalisesti eniten naispuolisia yrityksen omistajia on Ugandassa (34,8 %), Bangladeshissa (31,6 %), Vietnamissa (31,4 %) ja Kiinassa (30,9 %). Haastavinta yrittäjyys on naisille Intiassa, Saudi-Arabiassa ja Egyptissä. Koko Mastercard Index of Women Entrepreneurs 2017 -raportti on ladattavissa täältä. Engl