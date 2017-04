Luonnonvarakeskus kehittää metsäyhteistyötä Indonesiassa

12.4.2017 10:12 | Luonnonvarakeskus

Indonesialaisministeri vakuuttui suomalaisesta metsäosaamisesta.

Indonesian ympäristö- ja metsäministeri Siti Nurbaya vieraili Suomessa tutkijadelegaation kanssa. Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen ja ministeri Nurbaya allekirjoittivat 7.4.2017 maidenvälisen yhteisymmärryspöytäkirjan metsätalouden kehittämiseksi ja luonnonvarojen kestävän käytön edistämiseksi.

Tutkimus- ja koulutusyhteistyö nopeasti käyntiin

Luonnonvarakeskuksen (Luke) metsäosaaminen herätti paljon kiinnostusta indonesialaisvieraissa. Tutkimusyhteistyötä kehitetään nyt lukuisilla aloilla kestävästä metsänhoidosta puunjalostukseen ja metsäpalojen torjunnasta ilmastonmuutoksen hillintään. Metsäalan koulutusyhteistyötä edistetään yhdessä useiden suomalaisten kumppanien, muun muassa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen, kanssa.

— On hienoa, että asiat lähtivät konkretisoitumaan välittömästi. Tämä laajapohjainen eteneminen näyttää erittäin hyvältä, iloitsee Luken pääjohtaja Mari Walls.

Hyvinvointia kestävin menetelmin

Indonesialla on suuret trooppiset metsävarat, mutta luonnonvarojen käyttöön liittyy myös ongelmia. Ministeri Nurbaya on käynnistänyt ohjelman, jolla pyritään kehittämään osallistavaa metsätaloutta. Tavoitteena on parantaa paikallisyhteisöjen mahdollisuuksia metsien käyttöön ja edistää sitä kautta metsätalouden ekologista ja sosiaalista kestävyyttä.

Suomen kokemukset yksityismetsätaloudesta ja sen toimintamalleista kiinnostavat. Lisäksi Indonesia on kiinnostunut yhteistyöstä puutavaran laillisuuden seurannan alalla.

Laaja-alaisen metsäyhteistyön toteuttamiseksi on perustettu maidenvälinen yhteistyöryhmä, jonka työstä vastaa Suomen osalta johtaja Taneli Kolström Lukesta. Yhteistyöryhmä kokoaa yhteen keskeiset toimijat tutkimuksesta, koulutuksesta ja metsäalan kehittämisorganisaatioista niin Suomessa kuin Indonesiassakin konkreettisen yhteistyön toteuttajiksi.

— Indonesialaiset ovat kiinnostuneita osaamisestamme koko metsän arvoketjun osalta. Luonnollisia yhtäläisyyksiä toimintamalleissa ja tutkimustarpeissa löytyi tapaamisessamme yllättävän paljon. Pystymme tarjoamaan erinomaisia työkaluja myös suunnittelun ja päätöksenteon tueksi, Kolström kertoo.