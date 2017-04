Hälften av höghusbränder får sin början i matlagning

Ennätysmäärä yläkouluja jälleen mukana NouHätä!-kampanjassa 4.4.2017 09:20

NouHätä!-pelastustaitokampanjaan osallistuu tänä vuonna 507 yläkoulua, joka on jälleen uusi ennätys. Pelastustaitokampanja on rikkonut osallistumisennätyksiä vuosi toisensa jälkeen. Kampanjan tavoitteena on, että vuoteen 2020 mennessä kaikki kahdeksasluokkalaiset saavat peruskoulun opetussuunnitelmaan kuuluvaa turvallisuusopetusta onnettomuuksien ehkäisystä ja toiminnasta vaaratilanteessa. Aluekilpailuissa keskiviikkona 5.4. ratkaistaan, ketkä ovat vuoden 2017 NouHätä!-finalisteja.