eBingosta 83 000 euroa Forssaan

12.4.2017 10:10 | Veikkaus

Forssalainen pelaaja voitti maanantaina 10. huhtikuuta 83 000 euroa Veikkauksen eBingosta. Voitto tuli kahden euron hintaisesta Rubiini-huoneesta.

Voitto maksettiin suoraan nimimerkillä Jakep pelanneen voittajan tilille.

eBingo on ainoastaan Veikkauksen etuasiakkaille tarjolla oleva numeroveikkaus. Peliä voi pelata Veikkauksen verkkokaupassa, ja tarjolla on seitsemän erilaista eBingo-huonetta, joista kullakin on oma teemansa. Yhden ruudukon hinta vaihtelee huoneen mukaan 0,10 eurosta 4 euroon.