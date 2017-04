Coxan Armenian-yhteistyöprojekti menestyksekäs – malli mahdollista monistaa myös muihin maihin

Tekonivelsairaala Coxa Oy on Suomen ainoa tekonivelleikkauksiin erikoistunut sairaala. Vuonna 2016 Coxassa leikattiin 3721 potilasta ja Coxassa toimi yhteensä 205 alan huippuosaajaa. Tekonivelsairaala Coxan tärkeimpänä tavoitteena on tarjota potilaille parasta mahdollista hoitoa ja palauttaa heidät yhä nopeammin takaisin toimintakykyiseen arkeen. Coxan potilasturvallisuus on kansainvälisesti tarkasteltuna alansa huippuluokkaa. Tekonivelten uusintaleikkauksissa, joihin vaaditaan kirurgeilta erityisosaamista ja riittävää kokemusta, Coxa on valtakunnallisesti johtava sairaala. Coxan erikoisosaamisaluetta on myös tuumori- ja infektiopotilaiden hoito.