HiLIFE houkuttelee kansainvälisiä huippututkijoita Suomeen

Helsingin yliopiston uusi tutkimuslaitos HiLIFE houkuttelee huippututkijoita kilpaillulla life science -alalla.

– On hienoa, että onnistuimme kääntämään aivoviennin aivotuonniksi. Erityisesti nuorilla huippututkijoilla on tilaisuus liikkua rahoituksineen sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa heille kiinnostavimpiin tutkimusympäristöihin, toteaa Helsinki Institute of Life Science HiLIFEn johtaja Tomi Mäkelä.

HiLIFE on rekrytoimassa yli kymmentä huippututkijaa lähes 350 kovatasoisen hakijan joukosta yhdessä Helsingin yliopiston tiedekuntien kanssa. Tenure track -vakinaistamispolulle valittavien apulaisprofessoreiden hakuprosessi alkoi viime syksynä ja rehtori Jukka Kola teki juuri ensimmäiset nimitykset.

– Helsingin yliopisto pitää tärkeänä jo ennestään kansainvälisesti kilpailukykyisen life science -alan vahvistamista ja sitä kautta koko yliopiston tutkimusmenestyksen varmistamista. Monitieteinen ja monialainen Helsingin yliopisto panostaa monipuolisesti vahvuusalueisiinsa strategisten ja profiloitujen kärkialojensa kautta, sanoo rehtori Kola.

Rose Thorogood Cambridgen yliopistosta ja Sara Wickström Max Planck Biology of Ageing -instituutista ovat ensimmäisten rekrytoitujen joukossa.

Käyttäytymisekologian apulaisprofessoriksi nimitetty Thorogood selvittää, miten eläinlajit sopeutuvat ympäristönsä muutoksiin. Thorogoodin tutkimuskohteina ovat olleet Uudessa-Seelannissa tavatut hihi-linnut, mutta nyt kiinnostus epäilemättä laajenee myös pohjoiseen luontoon yhteistyössä Viikin kampuksen bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan kanssa.

– Olen erittäin innoissani Helsingin yliopiston ja HiLIFEn tarjoamista mahdollisuuksista – huipputason tutkimusympäristö ja heti oven takana aukeava inspiroiva luonto edistävät tutkimustani, jossa yhdistyvät evoluutiobiologia, eläinten käyttäytymistutkimus ja suojelutoiminta, Thorogood sanoo.

Lääkäriksi Helsingin yliopistosta valmistunut Wickström on sittemmin rakentanut menestyksekkään tutkijanuran Saksan parhaassa tutkimuslaitoksessa. Tutkimuksessaan hän selvittää, miten solut liikkuvat ja keskustelevat kudoksissa ja sairauksissa. Wickström nimitettiin kudosarkkitehtuurin apulaisprofessoriksi ja hänen ryhmänsä tulee toimimaan HiLIFE'ssa Meilahden kampuksella yhteistyössä lääketieteellisen tiedekunnan kanssa.

– HiLIFE on erinomainen ympäristö jatkaa tutkimustani, joka suuntautuu kantasolututkimuksen ja mekanobiologian rajapinnalle. Lisäksi oli tietenkin hienoa löytää Suomesta kansainvälisesti kilpailukykyinen tehtävä, joka tarjosi mahdollisuuden palata monen vuoden jälkeen, Wickström toteaa.

Uusilla rekrytoinneilla HiLIFE pääsee erinomaiseen alkuun houkuttelevana ja kansainvälisenä huippututkimusympäristönä. Innovatiivisella asenteella elämäntieteisiin, molekyyleista ja soluista yksilöihin ja ekosysteemeihin, HiLIFE muodostaa kulmakiven johtavalle pohjoismaiselle life science -keskittymälle Helsingissä ja vastaa terveyttä, ruokaa ja ympäristä koskeviin suuriin haasteisiin.

