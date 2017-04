Uusi ennätys! Tamperelainen HappyOrNot on hymiöillään kerännyt jo puoli miljardia asiakaspalautetta ympäri maailman

12.4.2017 14:00 | HappyOrNot

HappyOrNot parhaana suomalaisena yrityksenä Financial Timesin FT1000 Europe’s Fastest Growing Companies -listalla kasvaa ennätystahtia ja analysoinut yli puolen miljardin asiakkaan tyytyväisyyden

Tampere, Suomi:

HappyOrNot -yrityksen tavoitteena on tehdä maailmasta tyytyväisempi paikka - hymiö kerrallaan. HappyOrNot on kansainvälinen edelläkävijä asiakas- ja työtyytyväisyyden jatkuvassa mittaamisessa ja parantamisessa. Yrityksen kasvu on ollut pysäyttämätöntä sen perustamisesta, vuodesta 2009 lähtien. Tällä viikolla HappyOrNot saavutti jälleen uuden virstanpylvään saavutettuaan puolen miljardin rajan asiakaspalautteissa, jotka on kerätty eri alan asiakasyrityksissä ympäri maailman. Se on enemmän kuin mitä esimerkiksi maailman suurin matkailusivusto TripAdvisor on kerännyt.

Heikki Väänänen, HappyOrNot -yrityksen toimitusjohtaja ja perustaja sekä toinen perustaja, Ville Levaniemi muistelevat yhdessä yrityksen alkutaivalta: ”Alusta saakka tiesimme, että haluamme olla kansainvälinen menestystarina, mutta se miten nopeasti olemme kasvaneet, on ollut uskomatonta! Matka, jonka olemme kulkeneet siitä, kun toimitimme ensimmäisiä hymiölaitteita asiakkaillemme suoraan automme takakontista tähän päivään, jolloin meillä on maailmanlaajuinen jakelu, saa meidät tuntemaan suunnatonta ylpeyttä tiimistämme. Työlleen omistautunut henkilöstö on mahdollistanut tämän kaiken - ilman heitä emme olisi nyt tässä.”

Viime viikolla Financial Times nimesi Euroopan 1000 nopeimmin kasvavaa yritystä. HappyOrNot löytyy FT1000 -listaukselta top 25% joukosta sijalta 212, joka on samalla listan paras suomalaisyrityksen sijoitus. HappyOrNot -yrityksen asiakaskanta kattaa jo lähes 4000 yritystä 117 maassa ympäri maailman.

Sadan maan raja rikkoutui alkuvuodesta 2017, juhlistaen samalla Suomi 100 -juhlavuotta. Samalla Yhdysvaltojen markkinaosuus on kasvanut merkittävästi, kun HappyOrNot avasi Tampereen pääkonttorin lisäksi toimiston USA:n Floridaan vuonna 2014. Tämän jälkeen asiakkaiden määrä Yhdysvalloissa on kasvanut huimat 823%. Hiljattain toimintaa on laajennettu vahvasti myös Aasian ja Tyynen meren alueille (APAC).

HappyOrNot -palautteen selkeys ja hyödynnettävyys ovat tärkeimmät tekijät, jotka ovat auttaneet asiakasyrityksiä parantamaan liiketoimintaansa sekä vertailemaan kehityssuuntaansa omalla toimialallaan. HappyOrNot -palvelun kautta kerättyjen palautteiden mukaan tämän hetken keskimääräiset asiakastyytyväisyystasot ovat toimialoittain:

Kaupan alalla 85.4% (tyytyväisiä asiakkaita)

Terveydenhuollon toimipisteissä 89,7%

Liikennöintialalla 78%

Palvelualalla 84,8%

Viimeisimpänä maininnan arvoisena kansainvälisenä kauppana on espanjalainen Aena Airports, joka valitsi HappyOrNot -palvelun mittaamaan matkustajiensa tyytyväisyyttä lentokenttiensä tarjoamiin palveluihin. Kaikilla espanjalaisilla lentokentillä voi nyt jättää palautetta HappyOrNot hymiölaitteilla. Näissä suomalaistenkin suosimissa lomakohteissa on eri kokemuspisteissä käytössä kaikkiaan yli 600 hymiölaitetta. Kaiken kaikkiaan HappyOrNot -palvelu on käytössä jo yli 100 lentokentällä ympäri maailman.

Mikä sitten on tehnyt HappyOrNot pikapalautteesta kansainvälisen menestyksen? Kirsti Laasio, HappyOrNotin Markkinointijohtaja vastaa: ”Uskon, että yksinkertaisuudessaan se on se, että riippumatta toimialasta, kielestä, kulttuurista tai iästä hymiömme ovat intuitiivisia ja helppokäyttöisiä. Ihmiset haluavat kertoa heti paikan päällä mikä fiilis tai millainen asiakaskokemus oli, mutta palautteen antamisen pitää käydä nopeasti ja vaivattomasti. Yritykset taas haluavat heti ja jatkuvasti tietoa asiakkaidensa tyytyväisyydestä, mutta datan pitää olla helposti tulkittavaa ja käytännöllistä. Olemme pikapalautteen edelläkävijänä yhdistäneet näihin tarpeisiin yksinkertaisen ja innovatiivisen tavan, joka sopii kaikille, kaikkialla maailmassa. Siinä on kasvutarinamme ydin.”