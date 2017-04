Isännöintipalkkiot 2017 -tutkimus: Kokouspalkkiot ja asiakirjat kallistuneet eniten

12.4.2017 12:01 | Kiinteistöliitto

Taloyhtiöt maksavat isännöinnistä selvästi enemmän nyt kuin vuonna 2013. Isännöinnin kiinteää kuukausipalkkiota enemmän ovat nousseet kokouspalkkiot ja muut erillisveloitettavat työt sekä isännöitsijäntodistukset. Erillisveloitusten vaihtelu on varsin suurta. Isännöinnin kustannusten nousu taloyhtiöille on viime vuosina ollut suurempaa kuin yleinen kustannuskehitys. Kiinteistöliiton kyselytutkimukseen isännöintipalkkioista vastasi yhteensä 2293 taloyhtiön puheenjohtajaa ja isännöitsijää. Kyselyllä koottiin ajantasaista tietoa isännöintipalkkioista sekä kartoitettiin tilannetta erilaisten veloitusperusteiden ja veloitusten suuruuden osalta.

Kiinteät kuukausipalkkiot määräytyvät taloyhtiön koon perusteella

Isännöinnin kiinteä kuukausipalkkio määräytyy 61 prosentissa taloyhtiöistä huoneistojen lukumäärän perusteella. Muut hinnoitteluperusteet ovat huoneistoneliöt tai työmäärä, joita kumpaakin käytetään 14 prosentissa taloyhtiöistä. Kiinteän isännöintipalkkion suuruus vaihtelee huomattavasti taloyhtiön koon mukaan. 40 asuinhuoneiston talossa (2 400 htm2) kiinteän isännöintipalkkion mediaani oli 700 euroa kuukaudessa, jossa on nousua 25 euroa vuoteen 2013 verrattuna.

Kiinteän kuukausipalkkion mediaani 20 asuinhuoneiston talossa (1 400 htm2) oli 426 euroa, jossa on nousua 26 euroa vuoteen 2013 verrattuna. Sadan asuinhuoneiston taloyhtiössä (6 000 htm2) isännöinnin kuukausipalkkion mediaani oli 1300 euroa, joka on sama kuin vuonna 2013. Kiinteät kuukausipalkkiot ovat kallistuneet eniten pienemmissä taloyhtiöissä. Hinnat sisältävät arvonlisäveron ja perustuvat koko maan vastausaineistoon.

Erillisveloituksissa laaja hintahaitari

Kiinteän kuukausipalkkion lisäksi isännöintiyritykset veloittavat taloyhtiöiltä ja asunto-osakkeenomistajilta erilliskorvauksia esimerkiksi yhtiöjärjestyksen muuttamisesta, remonttien valvonnasta sekä kokouspalkkioita, kilometrikorvauksia ja kopiointimaksuja. Hallitusten puheenjohtajien vastausten perusteella kilometrikorvaukset ovat pysyneet ennallaan ja kopiomaksut jopa osin alentuneet. Erillisveloitusten suuruus vaihtelee huomattavasti, joten taloyhtiöiden kannattaa verrata veloituksia yleiseen tasoon.

Erillisveloitettaviin töihin kuuluu myös isännöitsijäntodistukset, jonka maksajana on yleisimmin asunto-osakkeenomistaja. Isännöitsijäntodistuksen mediaanihinta liitteineen oli isännöitsijöiden mukaan 100,00 euroa, jossa on nousua 25 % vuodesta 2013. Neljännes veloitti 80 euroa tai vähemmän ja neljännes 121,60 euroa tai enemmän. Kallein isännöitsijäntodistuksen hinta liitteineen oli 232 euroa ja edullisin 25 euroa. Isännöitsijäntodistuksesta perittävän maksun tulee olla kohtuullinen sekä taloyhtiön hallituksen hyväksymä.

Kokouspalkkiot ovat päiväkokouksissa selkeästi ilta- ja viikonloppukokouksia edullisempia. Isännöitsijät vastasivat kokouspalkkionsa olevan työpäivän aikana 70 euroa/tunti, heti työpäivän jälkeen 85 euroa/tunti, myöhemmin illalla 100 euroa/tunti ja viikonloppuisin 141 euroa tunnilta. Vuodesta 2013 kokouspalkkiot ovat kohonneet merkittävästi: päiväkokouksissa nousua 16,7 %, työpäivän jälkeen pidettävissä 21,4 %, iltakokouksissa 40,4 % sekä viikonloppukokouksissa 56,7 %.

Isännöintisopimuksiin ja palvelun laatuun huomiota

Isännöinnin ostamisessa taloyhtiöiden tulee kiinnittää huomiota erityisesti ostettavan palvelun laatuun, erillisveloitusten hinnoitteluun sekä isännöinnin kokonaiskustannuksiin. Kiinteä kuukausihinta ei useinkaan anna riittävän tarkkaa kuvaa isännöinnin kustannuksista. Kiinteistöliitto muistuttaa, että taloyhtiön hallituksen tehtävänä on hyväksyä isännöintisopimus ja siihen sisältyvistä tehtävistä maksettava kiinteä palkkio ja erillisveloitettavat palkkiot. Taloyhtiön hallituksen on hyväksyttävä myös näiden mahdolliset tarkistukset ja muutokset.

Hallituksen on myös tunnettava taloyhtiön isännöintisopimuksen sisältö, jotta hallitus tietää mitä on isännöinniltä ostanut. Isännöintisopimusten liitteistä yleisin on isännöintitehtäväluettelo, joka on mukana 96 prosentissa sopimuksista. Isännöintitehtäväluettelo on toimiva väline isännöintitehtävistä sopimiseen taloyhtiön ja isännöintiyrityksen kesken.

Isännöintipalkkiot 2017 -kyselystä ilmeni, että isännöitsijät arvioivat isännöintipalvelujen tarjonnan laadun hieman heikentyneen samaan aikaan kun tarjonta on monipuolistunut. Erittäin korkealuokkaisena tarjonnan laatua piti 5 prosenttia isännöitsijöistä.

Kyselyn toteutti KTI Kiinteistöliiton toimeksiannosta

Kiinteistöliiton valtakunnalliseen kyselytutkimukseen isännöintipalkkioista vastasi 526 ammatti-isännöitsijää ja 1767 hallituksen puheenjohtajaa. Vastaavat kyselyt Kiinteistöliitto on toteuttanut vuosina 2010 ja 2013. Tutkimus toteutettiin Internet-pohjaisena kyselynä helmikuussa 2017. Vastaustiedot perustuvat tammikuun 2017 tilanteen mukaisiin lukuihin. KTI Kiinteistötieto Oy toteutti tutkimuksen Kiinteistöliiton toimeksiannosta.