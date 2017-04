Vaikuta Helsingin tulevaisuuden suuntaviivoihin

12.4.2017 13:43 | Helsingin kaupunginkanslia

Helsingin kaupunki valmistelee seuraavaksi neljäksi vuodeksi uutta kaupunkistrategiaansa, kaupungin tulevaisuuden suuntaviivoja. Kaupunkilaiset kutsutaan mukaan osallistumaan kehitystyöhön.

Kaupungin tulevan kehityksen mahdollisuuksista on luotu neljä eri Helsingin tulevaisuuden skenaariota, joiden avulla voidaan hahmottaa kaupunkiin vaikuttavia muutosvoimia. Vuorovaikutuksen tarkoituksena on koota kaupunkilaisten ja muiden osallistujien näkemyksiä tulevaisuuden Helsingistä. Vuorovaikutus on tarkoitettu kaikille Helsingissä asuville tai työskenteleville sekä muille kaupungin palveluita käyttäville.

Tulevaisuuden Helsingin rakentamiseen voi osallistua neljällä tavalla:

1. Vastaa kyselyyn Kerro kantasi -palvelussa 13.4.–5.5.2017. Vaihtoehtoisten skenaarioiden kommentointi. Kevyt ja nopea kysely. Kerro Kantasi -kyselyyn

2. Osallistu Tulevaisuuden Helsinki -verkkoaivoriiheen, ilmoittautuminen 13.–19.4.2017 Skenaarioiden jalostaminen kahden viikon aikana. Verkkoaivoriihi kestää 24.4.–5.5. ja edellyttää aktiivista osallistumista useampana päivänä. Ilmoittautuminen verkkoaivoriiheen.

3. Osallistu kyselyyn paperisella lomakkeella kirjastoissa. Kyselyssä on Kerro kantasi -palvelun kysymykset paperilla niille, jotka eivät halua osallistua netissä. Kysely kirjastoissa toteutetaan 24.4.–5.5.2017. (Kirjasto 10, Käpylä, Maunula, Oulunkylä, Töölö, Kontula, Malmi, Kallio, Pohjois-Haaga, Herttoniemi, Itäkeskus ja Vuosaari.)

4. Asukasilta tiistaina 2.5.2017 klo 17.30 kaupungintalon juhlasalissa, Pohjoisesplanadi 11–13. Tilaisuudessa kerrotaan kaupunkistrategiatyöstä. Paikalla on kansliapäällikkö Sami Sarvilinna sekä toimialajohtajia.

Helsingin uudelle kaupunginvaltuustolle valmistellaan tietopaketti kaupungin toimintaympäristöstä ja luonnos kaupunkistrategiasta strategiatyöskentelyä varten Myös vuorovaikutuksen tuloksista raportoidaan kaupunginvaltuustolle.

Lisätietoja

Sami Sarvilinna

kansliapäällikkö

puh. 040 334 2111

sami.sarvilinna@hel.fi

Marko Karvinen

strategiapäällikkö

puh. 050 547 3737

marko.karvinen@hel.fi

Johanna Seppälä

vuorovaikutuspäällikkö

puh. 040 334 5974

johanna.m.seppala@hel.fi