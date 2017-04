Mediatiedote: Erikoinen ura New Yorkin seksimuseossa sai Sarah Forbesin kirjoittamaan kokemuksistaan kirjan

18.4.2017 14:17 | Gummerus

Millaista on olla nuori nainen, joka työskentelee eräässä maailman suurimmista seksimuseoista? Seksiä museossa (Gummerus) on amerikkalaisen Sarah Forbesin riemukas ja suorasukainen kertomus nuoren naisen rohkeasta uravalinnasta ja sen seurauksista. Kertoessaan oman tarinansa Forbes tekee samalla näkyväksi seksiin liittyviä tabujamme.

Kun parikymppinen Sarah Forbes vastavalmistuneena antropologina ottaa vastaan amanuenssin paikan New Yorkin seksimuseossa, alkaa taival, joka muuttaa nuoren naisen elämän. Ensitöikseen Forbes saa työpöydälleen 900 laatikollista pornoa, ja pian selviää, että työsarkaan kuuluu mitä ihmeellisimpiä esineitä, tarinoita ja kysymyksiä. Myöskään museokävijät eivät aina ole aivan tavillisemmasta päästä, siksi seinällä on ohje: ”Näyttelyesineitä ei saa koskea, nuolla tai hyväillä, eikä niiden päälle saa nousta”.

Kymmenen vuoden aikana Forbes kasvaa maailmanluokan asiantuntijaksi aiheessa, jota ei todellakaan opetettu koulussa. Erikoinen työ seksikulttuurin parissa vaikuttaa kuitenkin Forbesin yksityiselämään: se aiheuttaa pelon maineen menettämisestä, eron poikaystävästä ja identiteettikriisin. Kuka voisi olla vilpittömästi kiinnostunut seksimuseossa työskentelevästä naisesta?

New Yorkissa syntynyt Sarah Forbes on kirjailija, seksuaalikulttuurin tutkija ja antropologi. Hän on kahden lapsen äiti, pitää yllä suosittua verkkosivustoa curatorofsex.com ja toimii yrityskonsulttina.

Sarah Forbes

Seksiä museossa

Merkillinen urani New Yorkin rohkeimmassa museossa

Alkuteos Sex in the Museum ­–My Unlikely Career at New York’s Most Provocative Museum

Suomentanut Tero Valkonen

271 sivua

Saatavana myös sähkökirjana