Uusi hoitovaihtoehto tarjolle Parkinson-potilaille

13.4.2017 08:03 | HUS-kuntayhtymä

HUS:ssa aloitettiin ensimmäisenä Suomessa apomorfiini-infuusiohoito edennyttä Parkinsonin tautia sairastavalle potilaalle.

Parkinsonin taudin varhaisvaiheen oireita hoidetaan mm. levodopalla ja dopamiini-agonisteilla. Kun sairauden edetessä perinteinen lääkehoito ei enää tehoa tarpeeksi, Suomessa on ollut tarjolla syväaivostimulaatiohoito sekä levodopa-infuusiohoito. Näiden rinnalle on HUS:ssa otettu nyt käyttöön apomorfiini-infuusiohoito, kun lääkeaine sai erityiskorvattavavuuden 1.4.2017 alkaen. Potilaalle hoidosta ei tule lisäkustannuksia normaalien sairaalakulujen lisäksi.



- Olemme todella tyytyväisiä, että saimme tämän hoitomuodon vihdoin myös Suomeen. Apomorfiini-infuusiohoito on edennyttä Parkinsonin tautia sairastavan kolmesta hoitovaihtoehdosta vähiten kajoava ja siksi tärkeä lisä hoitovalikoimaan, kertoo HYKS Neurologian osastonylilääkäri Eero Pekkonen.



Apomorfiini on nestemäinen ihon alle annettava dopamiiniagonisti-lääkeaine, joka stimuloi aivojen dopamiinireseptoreita. Nimestään huolimatta apomorfiinilla ei ole mitään tekemistä kipulääkkeiden kanssa.



- Meillä on jo käytössä apomorfiini-kynä, jolla voidaan antaa kerta-annos lääkettä tarvittaessa, mutta nyt infuusiohoidossa on mahdollisuus jatkuvaan lääkitykseen ja oireiden pitkäaikaiseen helpottumiseen.



Apomorfiinihoito soveltuu Parkinson-potilaille, joilla on parhaasta mahdollisesta lääkehoidosta huolimatta vaikeita päivittäisiä motorisia tilanvaihteluja ja yhä edes lyhytkestoinen vaste levodopalle. Dementia on vasta-aihe hoidolle.



Hyksissä apomorfiini-infuusiohoito aloitetaan yleensä neurologisella osastolla, missä ensin testataan hoitovaste apomorfiinille. Jos potilas hyötyy apomorfiinista, potilaalle haetaan osastolla optimaalinen lääkeannostelu. Sen jälkeen potilaalle opetetaan infuusiopumpun käyttö ja neulan kiinnitys iholle vatsan alueelle. Kotona potilaalla on mahdollisuus säätää lääkkeen infuusionopeutta tarvittaessa itse vasteen mukaan. Infuusiopumppua pidetään 16 h päivässä ja se otetaan yleensä yöksi pois. Infuusiopumppu on pieni kooltaan, eikä se erotu vaatteiden alta.



- Jos apomorfiinihoidolla saadaan tilanvaihtelut kuriin, potilaan elämänlaatu korjaantuu olennaisesti. Lääkeaineen hoitovaste pysyy stabiilina varsin hyvin ja kirjallisuuden mukaan hoitovaste säilyy ainakin viisi vuotta.



Potilaan kanssa keskustellaan ensin kolmen hoitovaihtoehdon hyvät ja huonot puolet. Keskustelun ja testien jälkeen neurologi valitsee potilaalle parhaimman hoitomuodon. Apomorfiini-infuusiohoito tulee kyseeseen erityisesti silloin, kun syväaivostimulaatiohoito ei jostakin syystä sovi potilaalle.



-------------------------------------

Parkinsonin tauti on etenevä neurologinen sairaus, jonka oireita ovat liikkeiden hitaus, lepovapina, lihasjäykkyys ja tasapainovaikeudet. Parkinsonin taudissa aivojen dopaminergiset solut tuhoutuvat tuntemattomasta syystä. Edennyttä Parkinsonin tautia voidaan hoitaa syväaivostimulaatiolla sekä apomorfiini- ja levodopa-infuusiohoidoilla.