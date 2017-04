Anne Karjalainen käytettävissä JHL:n toimialajohtajaksi

13.4.2017 10:00 | Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Rehtori ja koulutuksen toimialueen päällikkö Anne Karjalainen on käytettävissä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n toimialajohtajaksi.

Toimialajohtajasta päättää JHL:n uusi edustajisto ensimmäisessä kokouksessaan 5.-7.6. Helsingissä. Edustajiston ja liiton johdon kausi on viisivuotinen. Liiton puheenjohtajan paikkaa hakevat tällä hetkellä Päivi Niemi-Laine ja Håkan Ekström.

- Tällä hetkellä julkiseen sektoriin ja hyvinvointialoihin kohdistuu samanaikaisesti useita eri muutoksia mm. maakuntahallintouudistus, sote-uudistus sekä ammatillisen koulutuksen reformi, jotka vaikuttavat liittomme jäseniin. Ammattiliittomme on suurien haasteiden edessä, jolloin liiton johdossa tarvitaan laajaa osaamista. Minulla on hyvät valmiudet kehittää liiton toimintaa, järjestötyötä ja edunvalvontaa yhdessä puheenjohtajan ja henkilöstön kanssa, toteaa Karjalainen.

Karjalainen on vastannut vuodesta 2012 alkaen JHL:n koulutuspoliittisesta edunvalvonnasta, ay-koulutuksesta sekä toiminut JHL-opiston rehtorina. Sitä ennen hän on työskennellyt johtotehtävissä koulutusorganisaatiossa. Karjalaisella on vahvaa järjestö- ja kuntaosaamista sekä pitkä kokemus eurooppalaisesta lainsäädäntötyöstä ja vaikuttamisesta. Koulutukseltaan Karjalainen on filosofian maisteri.

