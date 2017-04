Tilapäistä hätämajoitusta supistetaan Helsingissä

VALINNANVAPAUS TULEE TOTEUTTAA OSANA SOTE-UUDISTUSTA 27.3.2017 11:53

Helsingin Diakonissalaitos on työskennellyt jo 150 vuotta heikommassa asemassa olevien väestönryhmien kanssa. Toimintamme ytimessä on rohkea diakonia, joka tarkoittaa työtä ihmisen kanssa, ei hänen puolestaan. Siksi pidämme lähtökohtaisesti valinnanvapauden vahvistamista hyvänä asiana. Hyvin toteutettuna se lisää kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa ja osallistua omaa elämäänsä koskeviin päätöksiin. Näin se siirtää päätäntävaltaa viranomaisilta ihmisille itselleen. On luotettava, että myös paljon tukea tarvitsevat asiakkaat tuntevat itse tilanteensa ja tarpeensa parhaiten.