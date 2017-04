Finalistit valittu Airbusin Fly Your Ideas 2017 -kilpailussa

Airbus

Airbus on maailman johtava ilmailun, avaruustekniikan ja niihin liittyvien palvelujen toimittaja. Vuonna 2016 yhtiön liikevaihto oli 66,6 miljardia euroa, ja sen palveluksessa oli vajaa 134 000 työntekijää. Airbusilla on kattavin yli 100-paikkaisten matkustajalentokoneiden valikoima. Airbus on myös Euroopan johtava tankkaus-, taistelu- ja kuljetuslentokoneiden toimittaja sekä Euroopan suurin ja maailman toiseksi suurin avaruusyhtiö. Airbusin siviili- ja sotilashelikopterit ovat maailman tehokkaimpia.