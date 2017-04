13.4.2017 10:36 | HSL Helsingin seudun liikenne

HSL haluaa kehittää palveluitaan mahdollisimman toimiviksi yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Tätä tarkoitusta varten HSL pilotoi sähköistä asiakaspaneelia, johon se kutsuu asiakkaita keskustelemaan, antamaan palautetta ja testaamaan kehitysversioita.

HSL:n palveluita käyttävät sadat tuhannet ihmiset joka päivä. Jotta palvelut olisivat mahdollisimman toimivia, niitä kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa. Tätä tarkoitusta varten HSL pilotoi sähköistä asiakaspaneelia, johon se kutsuu asiakkaita keskustelemaan, antamaan palautetta ja testaamaan kehitysversioita. Osallistuminen ei edellytä aikaisempaa käyttökokemusta HSL:n palveluista.

”Helmikuun lopussa asiakaspaneeliin rekrytoitiin Facebookin ja Twitterin kautta noin 100 joukkoliikenteestä kiinnostunutta asiakasta. Tavoitteena on kasvattaa määrää 2 000–3 000 henkilöön. Ensikokemusten perusteella asiakkaat ovat olleet innostuneita paneelista. Joukkoliikenne kiinnostaa, koska se on niin keskeinen osa jokaisen arkea”, asiakaskokemuksen asiantuntija Heli Rautio HSL:stä kertoo.

Seuraavaksi on mahdollisuus päästä testaamaan matkakortin nettilatauksen prototyyppiä. Nettilataus on kauan toivottu ja käyttöön tulleessaan varmasti paljon käytetty palvelu, joten palvelun kehittäminen yhdessä asiakkaiden kanssa on HSL:lle erityisen tärkeää.

HSL kutsuu asiakaspaneeliin 19.4. mennessä liittyneiden joukosta 8 henkilöä henkilökohtaiseen haastatteluun, joita pidetään 24.–25.4. Osallistujilla ei tarvitse olla ennakkotietoja tai taitoja HSL:n palveluista tai matkakortista. Osallistujia palkitaan pienillä lahjakorteilla.

Tule kehittämään uuden ajan liikkumispalveluita!

Mene osoitteeseen https://hsl.puheet.com/ ja luo tunnus Saat sähköpostiisi vahvistusviestin. Kirjaudu sisään Täytä rekisteröitymiskysely ”Panelistin tiedot” ja vastaa vielä muutamaan digipalveluiden kyselyyn

Palvelu toimii parhaiten selaimilla Mozilla Firefox ja Chrome.