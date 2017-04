Mäntyharjulle yli 54 000 euron voitto automaattipelistä

13.4.2017 10:14 | Veikkaus

Mäntyharjulaisella pelaajalla kävi viime viikon perjantaina tuuri Veikkauksen nettikasinolla. Hän pelasi puoli yhdeksän aikaan illalla yhden euron panoksella Harjakainen-nimistä automaattipeliä, josta osui 54 338 euron jackpot-voitto.

Harjakainen on näyttelijä Aku Hirviniemen sketsihahmoon perustuva viisilinjainen automaattipeli, joka on pelattavissa sekä veikkaus.fi-nettikasinolla että pelipisteissä. Nettikasinolla peliin on liitetty monen pelin yhteinen kasvava jackpot, joka voi laueta millä tahansa pelipanoksella, minkä tahansa pelikierroksen jälkeen. Voitto ei edellytä tiettyä voittoyhdistelmää.