Väitös: Uusia työkaluja kalvoproteiinien tutkimustyöhön

13.4.2017 11:30 | Oulun yliopisto

Väitöskirjassa on tutkittu solukalvoproteiineja. Solukalvoproteiinit vaikuttavat esimerkiksi masennuksessa ja sydän- ja syöpäsairauksissa. Kalvoproteiinien lääkeaineseulonta ja -tutkimus voi edesauttaa edellä mainittujen sairauksien ehkäisyssä ja parantamisessa.

Ihmisen soluja ympäröi solukalvo joka erottaa solut ympäristöstään. Solukalvo muodostuu lipideistä (rasvoista). Oletko kiinnittänyt huomiota moottoriöljytahroihin vedessä? Öljytahrat muodostavat kauniita veteen sekoittumattomia kuvioita. Öljy- ja rasvatahrat tarttuvat helposti myös iholle, mutta niiden poistaminen ilman pesuainetta tai saippuaa on hankalaa. Rasvat liukenevat huonosti veteen. Rasvoista muodostuvan solukalvon kautta eliö ottaa soluun ravintoaineita ja poistaa kuona-aineita. Tämä tapahtuu solukalvolla olevien kalvoproteiinien avulla. Nämä kalvoproteiinit ovat keskeisessä asemassa solun toimintojen säätelyssä, aineenvaihdunnassa ja solujenvälisessä kommunikaatiossa. Kalvoproteiinit ovat liukoisia ainoastaan solukalvolla tai sitä muistuttavassa rasva/lipidi-ympäristössä. Kalvoproteiinien eristäminen normaaleilla biokemiallisilla työkaluilla on vaikeaa.

Yashwanth Ashok on väitöskirjassaan tutkinut solukalvoproteiineja. Hän on kehittänyt uusia biokemiallisia menetelmiä käyttäen ihmisen adenosiini A2A reseptoria malliesimerkkinä. Näiden menetelmien avulla solukalvoproteiineja voidaan eristää tutkimuskäyttöön. Solukalvoproteiinit vaikuttavat esimerkiksi masennuksessa ja sydän- ja syöpäsairauksissa. Kalvoproteiinien lääkeaineseulonta ja -tutkimus voi edesauttaa edellä mainittujen sairauksien ehkäisyssä ja parantamisessa.

Master of Science Yashwanth Asok väittelee Oulun yliopistossa 21.4.2017. Biokemian alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Stabilization and protein interaction studies on adenosine A2A receptor – a prototypical G protein-coupled receptor (Proteiinin stabiilisuus- ja vuorovaikutustutkimuksia ihmisen adenosiini A2A reseptorilla – tyypillinen G-proteiinikytkentäinen solukalvoreseptori). Vastaväittäjänä toimii professori Jyrki Kukkonen Helsingin yliopistosta ja kustoksena apulaisprofessori Veli-Pekka Jaakola. Väitöstilaisuus alkaa Kontinkankaalla anatomian luentosalissa A101, Aapistie 7A, kello 10.

Oppiarvo ja nimi:

Master of Science Yashwanth Asok

Syntymäaika ja -paikka: 1988 Coimbatore, Intia

Yo-tutkintovuosi ja koulu: 2005, Bhavan's Gandhi Vidyashram, Intia

Nykyinen työpaikka:

Oulun yliopisto, biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta

Tiedekunta ja yksikkö:

Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta, Biokemia

Väittelijän yhteystiedot:

yashwanth.ashok@oulu.fi