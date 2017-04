Väitös: Perimä ja biomekaniikka ovat tärkeitä nivelrikon taustatekijöitä

13.4.2017 12:00 | Oulun yliopisto

Väitöskirja esittää nivelrikon moninaisena sairautena, jossa erilaiset syytekijät johtavat erilaisiin taudinkuviin. Aiemmin nivelrikkoa on pidetty ikääntymiseen kuuluvana ruston kulumasairautena. Väitöskirja vahvistaa uudempaa käsitystä nivelrikosta tautiryhmänä, johon kuuluu perintötekijöiltään ja ilmiasuiltaan erilaisia potilaita.

Väitöstyössä tutkittiin nivelrikon esiintyvyyttä ja riskitekijöitä kolmessa suomalaisaineistossa. Hoitoilmoitusrekisteritietojen perusteella Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohortissa minkä tahansa nivelen nivelrikon esiintyvyys 46 vuoden iässä oli 6,3 % miehillä ja 4,7 % naisilla. Polvinivelrikon ja pituuden väliltä löydettiin yhteys, joka vahvistaa käsitystä biomekaanisten tekijöiden tärkeydestä nivelrikon synnyssä.

Terveys 2000 -aineistosta etsittiin polven nivelrikkoon liittyviä perimän muutoksia kandidaattigeeneistä. Polvinivelrikolle mahdollisesti altistavia muutoksia löytyi seuraavista geeneistä: COL22A1, IL6, CARD8, SERPINE1, COL9A2, IL4R, KCNS1, NDUFS2, ADAMTS4 ja IL1RN. Lisäksi väitöskirjassa esitellään eksomisekvensoinnin avulla löydetty harvinainen perimän muutos tufteliini 1 (TUFT1) -geenissä, joka aiheuttaa eräässä suomalaissuvussa isovarpaan tyvinivelen nivelrikkoa.

Nivelrikon tautiprosessi tunnetaan yhä huonosti. Tämä siitä huolimatta, että tauti on varsin yleinen ja aiheuttaa valtavan taloudellisen ja sosiaalisen kuorman yhteiskunnalle. Tautiin ei ole parantavaa hoitoa. Nivelrikon riskitekijöistä tunnetuimpia ovat ikä, lihavuus, nivelvammat ja perinnöllinen alttius. Useimmiten sekä ympäristö- että perintötekijät vaikuttavat taudin syntyyn. Viime aikoina on alettu ymmärtää, että nivelrikko ei ole itsenäinen tauti vaan useiden erilaisten tautiprosessien lopputulos, joka vaikuttaa nivelruston lisäksi kaikkiin muihinkin kudoksiin sairaissa nivelissä.

Väitöskirja pyrki tuomaan lisätietoa nivelrikon erilaisista tautimuodoista ja niihin vaikuttavista tekijöistä. Parempi ymmärrys näistä asioista voi tulevaisuudessa johtaa mahdollisuuteen tarjota nivelrikkopotilaille taudinkuvan mukaan kohdennettua hoitoa. Riskitekijöiden tunnistamisen kautta nivelrikon kehittymistä voidaan myös pyrkiä ehkäisemään nykyistä tehokkaammin.

Lääketieteen lisensiaatti Maiju Welling väittelee Oulun yliopistossa 21.4.2017. Kansanterveystieteen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Etiological pathways of osteoarthritis (Nivelrikon moninainen tausta). Vastaväittäjänä toimii professori Heikki Hurri (Orton, Helsinki) ja kustoksena dosentti Minna Männikkö. Väitöstilaisuus alkaa Kontinkankaalla biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunnan luentosalissa F101 (Aapistie 7 C) kello 12.

Oppiarvo ja nimi:

Lääketieteen lisensiaatti Maiju Welling

Syntymäaika ja -paikka: 1988 Oulu

Yo-tutkintovuosi ja koulu: 2007, Oulun Lyseon lukio

Nykyinen työpaikka:

PPSHP/OSYP

Tiedekunta ja yksikkö:

Lääketieteellinen tiedekunta, Elinikäisen terveyden tutkimusyksikkö

Väittelijän yhteystiedot:

maiju.welling@oulu.fi

040 8211 677