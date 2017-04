Väitös: Luuppien rakennetta ryhmäteorian keinoin

13.4.2017 12:05 | Oulun yliopisto

Matematiikan alaan kuuluvan väitöstutkimuksen aiheena ovat äärellisten luuppien rakenteelliset ominaisuudet. Väitöstyö on ei-assosiatiivisen algebran perustutkimusta ja peruskysymyksenä on selvittää, miten luupin sisäisten kuvausten ryhmän rakenne vaikuttaa luupin rakenteeseen ja ominaisuuksiin.

Väitöskirja koostuu seitsemästä osajulkaisusta ja niitä täydentävistä tuloksista. Työssä keskitytään kolmeen tutkimuskysymykseen: Millainen sisäisten kuvausten ryhmä tekee luupista ratkeavan? Millainen kommutatiivinen sisäisten kuvausten ryhmä tekee luupista nilpotentin luokkaa kaksi? Millaiset ryhmät ylipäänsä esiintyvät äärellisten luuppien sisäisten kuvausten ryhminä?

Kuhunkin tutkimuskysymykseen saatiin osittainen vastaus. Väitöksessä osoitetaan, että mikäli sisäisten kuvausten ryhmä on disyklinen tai tietyntyyppinen suora tulo, sitä vastaava luuppi on ratkeava. Väitöstutkimuksessa myös löydettiin tiettyjä metasyklisiä ryhmärakenteita, jotka eivät koskaan esiinny sisäisten kuvausten ryhminä.

- - -

Filosofian maisteri Emma Leppälä väittelee Oulun yliopistossa 22.4.2017. Matematiikan alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on On finite loops and their inner mapping groups (Äärellisistä luupeista ja niiden sisäisten kuvausten ryhmistä). Vastaväittäjänä toimii professori Michael K. Kinyon (University of Denver, USA) ja kustoksena professori Markku Niemenmaa. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla OP-salissa (L10) kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:

Filosofian maisteri Emma Leppälä

Syntymäaika ja -paikka: 1987 Oulu

Tiedekunta ja yksikkö:

Luonnontieteellinen tiedekunta, Matemaattisten tieteiden tutkimusyksikkö

Väittelijän yhteystiedot:

emma.leppala@oulu.fi