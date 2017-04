Eurojackpot on tuonut Suomeen voittoina jo yli 565 miljoonaa euroa

13.4.2017 12:53 | Veikkaus

Jättipottien Eurojackpot on ilostuttanut ja rikastuttanut suomalaisia jo viiden vuoden ajan. Tänä aikana pelistä on tullut Suomeen peräti kymmenen päävoittoa sekä lukuisia muita suurvoittoja.

– Suomalaispelaajat ovat olleet hyvin onnekkaita, sillä tänne on tullut päävoittoja tuplasti enemmän kuin laskennallisesti olisi pitänyt tulla, Veikkauksen liiketoimintapäällikkö Ville Venojärvi sanoo.

Eurojackpot-miljonäärejä on Suomessa kuitenkin huomattavasti päävoittojen lukumäärää enemmän, sillä kolme päävoitoista on mennyt kymmenen hengen porukoille. Lisäksi toisen voittoluokan 5+1-tuloksilla on voinut toisinaan yltää miljoonavoittoihin. Eurojackpot onkin tehnyt historiansa aikana yhteensä 44 suomalaisesta miljonäärin. Yli 100 000 euron voitto on osunut yhteensä 150 suomalaiselle.

Kaikkien voittojen myötä Eurojackpotista on tullut Suomeen rahaa yhteensä yli 565 miljoonaa euroa.

Jos pitkäperjantain (kierros 15/2017) arvonnassa löytyisi yksi täysosuma Suomesta, kyseessä olisi kaikkien aikojen suurin Suomeen tullut päävoitto, 86 miljoonaa euroa.

Suurin tähän mennessä Suomeen tullut Eurojackpot-voitto on Espooseen syyskuussa 2014 tullut 61,2 miljoonan euron voitto.

– Pitää sijoittaa harkiten ja asiantuntijoiden neuvoja kuunnellen. Niin suuren summan pitäminen tavallisella pankkitilillä ei olisi viisasta, ennätysvoittaja kommentoi pian voiton jälkeen Veikkaukselle.

Sopivan kokoiset potit porukalle

Noin 40 prosenttia suomalaispelaajista pelaa Eurojackpotia veikkaus.fi:ssä. Loput 60 prosenttia ostavat pelinsä kaupoista ja kioskeista. Onnen suhteen pelin ostopaikalla ei ole väliä, ja onnetar onkin suosinut suomalaisissa päävoitoissa tasapuolisesti kumpaakin pelitapaa. Tähän mennessä Suomeen tulleista päävoittopeleistä viisi on pelattu veikkaus.fi:ssä ja viisi myyntipaikoissa.

Jättimäisistä 10–90 miljoonan euron poteista riittää jaettavaa useammallekin, ja jopa viidesosa Eurojackpotin pelaamisesta onkin porukkapelaamista. Suomeen tulleista Eurojackpotin päävoitoista kolme on mennyt kymmenen hengen porukoille. Ehkä tunnetuin porukka on Akaan metallimiesten työporukka, joka voitti noin 57,3 miljoonaa euroa huhtikuussa 2014.

– En minä mielestäni ihmisenä ole muuttunut. Ei ole ollut tarvetta näyttää, että on rahaa. Tavallista elämää olen viettänyt niin kuin ennenkin. Eikä ole kukaan muukaan porukan jäsen tuolla kylillä rehvastellut, yksi Akaan voittajista kertoi Veikkaukselle kolme vuotta voiton jälkeen.

Eurojackpot-onnea Uudellamaalla

Eurojackpotin päävoittojen osalta onnekkain Suomen kaupunki on ollut Espoo, jonne on mennyt kaksi kokonaista päävoittoa ja yksi osuus päävoitosta, jonka voitti kymmenen hengen nettiporukka.

Uusimaa on ollut muutenkin onnekas Eurojackpot-maakunta suurvoittojen suhteen. Maakuntaan on osunut yhteensä 43 yli 100 000 euron voittoa. Onnea on ollut myös Pirkanmaalla, jonne on osunut Akaan 57,3 miljoonan euron porukkavoiton lisäksi 14 muuta yli 100 000 euron voittoa. Kolmatta sijaa pitää Varsinais-Suomi, jonne on osunut 12 yli 100 000 euron voittoa.

Myös Etelä-Pohjanmaalla on ollut onnea, sillä sinne on osunut päävoitot sekä Seinäjoelle että Teuvalle.

– Enää ei tarvitse mennä tehtaalle töihin, noin 29,5 miljoonaa euroa vuonna 2013 voittanut seinäjokelaismies totesi.

Teuvalainen 21,3 miljoonaa euroa voittanut mies taas kertoi ostaneensa voitollaan ensimmäiseksi jotain yllättävää mutta tuiki tarpeellista.

– Heti lauantaina menin ostamaan ihan uudet kumisaappaat, nokialaiset.

Suomeen tulleet Eurojackpotin täysosumat aikajärjestyksessä:

10,0 M € kierros 19/2016 Espoo

19,4 M € kierros 3/2016 Raasepori

38,9 M € kierros 36/2015 (10 osuuden nettiporukka eri puolilla Suomea)

46,1 M€ kierros 30/2015 Turku

23,3 M€ kierros 23/2015 Kotka

17,8 M€ kierros 52/2014 Jämsä (10 osuuden porukka)

61,2 M€ kierros 37/2014 Espoo

57,3 M€ kierros 14/2014 Akaa (10 osuuden porukka)

21,3 M€ kierros 39/2013 Teuva

29,5 M€ kierros 04/2013 Seinäjoki

Eurojackpotia pelataan 17 eri maassa. Päävoiton todennäköisyys on 1:95,3 miljoonaan.