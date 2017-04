StaffPointin uusi Duuni&Kämppä-palvelu helpottaa HoReCa-alan töiden aloittamista pk-seudulla

13.4.2017 13:24 | StaffPoint Oy

Jaa

LEHDISTÖTIEDOTE 13.4.2017. Työn saaminen pääkaupunkiseudulta on vasta ”puoli voittoa”. Toinen puoli on sopivan asunnon löytäminen. Henkilöstöpalveluyritys StaffPointilla on uusi Duuni&Kämppä -niminen palvelu, jossa se lainaa työntekijälle vakuudeksi tarvittavan summan tai mahdollistaa majoittumisen tilapäisasuntoon Forenomin kautta.

Duuni&Kämppä

- Palvelu on kehitetty meillä HoReCa- eli hotelli-, ravintola- ja catering -toimialan tiimissä tuomaan helpotusta alan työntekijöiden löytämiseen pääkaupunkiseudulla. Kuten tiedämme, työnhakuinnokkuutta karsivat etelän korkeat asumiskulut ja tarvittavat vakuudet, kertoo toimialajohtaja Markko ”Larry” Saukkonen. Duuni&Kämppä -palvelu sisältää kaksi vaihtoehtoa: joko vakuuslainan tai majoittumisen kalustettuun tilapäisasuntoon. StaffPoint lainaa rahat vuokra-asuntosi vakuusmaksuun Ensimmäisessä vaihtoehdossa pk-seudulle vähintään vuodeksi muuttava, StaffPointin kautta työllistyvä työntekijä voi vuokrata asunnon, vaikkei hänellä vakuussummaa olisikaan. StaffPoint maksaa työntekijän puolesta vakuuden suoraan vuokranantajalle ja perii summan sen jälkeen osissa työntekijän kuukausipalkasta. Ehdot vaihtelevat työsuhteen kestosta riippuen. Majoitut kauttamme kalustettuun tilapäisasuntoon Vaihtoehtoisesti StaffPoint tarjoaa työntekijälle mahdollisuuden majoittua Forenomin kalustettuun tilapäisasuntoon. StaffPointin sopimuksen kautta hinta on markkinahintaa edullisempi, ja asunto on järjestettävissä nopeallakin varoitusajalla. - Duuni&Kämppä-palvelu helpottaa työntekijän elämää uudessa työssä, mahdollisesti uudella paikkakunnalla, Larry Saukkonen sanoo. Palvelua voidaan kysynnän perusteella tarjota myös muiden työvoimapulasta kärsivien toimialojen, esimerkiksi rakennus- ja logistiikka-alan, työntekijöille. Lisätietoa: StaffPointin www-sivujen Työnhakijoille-osiossa:

https://www.staffpoint.fi/duunikamppa-palvelu/



Avointen HoReCa-alan työpaikkojen rekrytoijilta osoitteessa: https://www.staffpoint.fi/avoimet-tyopaikat/



Ota-yhteyttä-lomakkeemme sekä Chat-palvelumme kautta sen aukioloaikoina

Kuvat Duuni&Kämppä Lataa