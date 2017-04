Väitös: Kirkkoherra Rungiuksen muumion monitieteellinen tutkimus

20.4.2017 14:00 | Oulun yliopisto

Väitöstutkimus selvittää 1600-luvun alun Kemin seurakunnan kirkkoherran, Nikolaus Rungiuksen terveydentilaa sekä ruokavaliota, ja näiden kahden välistä yhteyttä kirkkoherran muumiolle suoritettujen analyysien avulla. Muumiolla on erikoislaatuinen historia, sillä se on ollut nähtävillä 1700-luvulta lähtien ja se on edelleenkin tärkeä turistikohde.

Muumion tietokonetomografinen kuvantaminen paljasti patologisia tiloja, joista osa on todennäköisesti vaikuttanut kirkkoherran elämänlaatuun. Löydösten perusteella hän lienee kärsinyt tuberkuloosista ja ollut ainakin jossain määrin ylipainoinen. Lisäksi niin kirkkoherran hammasterveys, kuin kynnen keratiinin isotooppianalyysitkin (δ15N, δ13C) vihjaavat hänen ruokavalionsa olleen erityisen proteiinirikas. Tulos sopii yhteen aiempien pohjoissuomalaista varhaisen uudenajan ruokavaliota koskevien tietojen samoin kuin kirkkoherran sosiaalisen statuksen ja oletetun vaurauden kanssa. Tyypillisestihän papisto kykeni nauttimaan varsin runsaastakin ruokavaliosta.

Kuvantaminen tarjosi tietoa myös muumion säilyneisyydestä paljastaen, että pitkään kadoksissa olleen oikean kyynärvarren lisäksi suurin osa kaularakenteista on hävinnyt. Pää ja torso näyttäisivät edelleen yhdistyvän toisiinsa niskassa, mikä tarkoittaisi molempien osien kuuluneen samalle yksilölle.

Filosofian maisteri Tiina Väre väittelee Oulun yliopistossa 28.4.2017. Arkeologian alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Osteobiography of Vicar Rungius. Analyses of the bones and tissues of the mummy of an early 17th-century Northern Finnish clergyman using radiology and stable isotopes (Kirkkoherra Rungiuksen osteobiografia. 1600-luvulla eläneen pohjoissuomalaisen kirkonmiehen luiden ja muumioituneiden kudosten radiologinen ja stabiili-isotooppeihin perustuva analyysi). Vastaväittäjänä toimii dosentti Heikki S. Vuorinen Helsingin yliopistosta ja kustoksena dosentti Markku Niskanen. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla Keckmaninsalissa (HU106) kello 12.

Oppiarvo ja nimi:

Filosofian maisteri Tiina Väre

Syntymäaika ja -paikka: 1982 Oulu

Yo-tutkintovuosi ja koulu: 2001 Kuusiluodon lukio

Nykyinen työpaikka:

Oulun yliopisto, Arkeologia

Tiedekunta ja yksikkö:

Humanistinen tiedekunta, Arkeologia

Väittelijän yhteystiedot:

tiina.vare@student.oulu.fi

Väitöskirjan www-osoite: http://jultika.oulu.fi/Record/isbn978-952-62-1525-9