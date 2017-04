Väitös: Painotettujen kompositio-operaattoreiden kompaktisuus ja spektri

20.4.2017 14:00 | Oulun yliopisto

Matematiikan alan väitöskirjassa tutkitaan painotettujen kompositio-operaattoreiden ominaisuuksia erilaisissa analyyttisten funktioiden muodostamissa Banach-avaruuksissa.

Työ koostuu neljästä julkaistusta tieteellisestä artikkelista. Ensimmäiset kaksi artikkelia käsittelevät pääasiassa kääntyvien painotettujen kompositio-operaattorien spektriä. Tavoitteena työssä on ollut luoda mahdollisimman yleinen lähestymistapa tällaisen operaattorin spektrin selvittämisen ongelmaan ja kehittää ratkaisu joka toimisi mahdollisimman monessa tavallisessa Banach-avaruudessa. Tämä saadaan aikaan asettamalla avaruudelle joitakin yleisiä ehtoja, jotka täyttyvät esimerkiksi Hardy- ja Bergman-avaruuksilla. Työn päätuloksena saadaan kääntyvän kompositio-operaattorin spektrin täydellinen karakterisointi näissä avaruuksissa.

Jälkimmäiset kaksi artikkelia käsittelevät operaattorien kompaktisuutta. Kolmannessa artikkelissa tutkitaan differentiointioperaattorin ja painotetun kompositio-operaattorin yhdistelmää Bloch-tyyppisissä avaruuksissa. Päätuloksena saadaan ehto tällaisen operaattorin kompaktisuudelle arvioimalla sen oleellista normia. Neljäs artikkeli käsittelee painotettuja kompositio-operaattoreita jotka kuvaavat joltain yleiseltä Banach-avaruudelta Bloch-tyyppiselle avaruudelle tai painotetulle avaruudelle. Artikkelissa esitellään tapa arvioida tällaisen operaattorin oleellista normia. Lisäksi siinä tutkitaan tilanteita joissa näiltä kahdelta avaruudelta kuvaavan operaattorin kompaktisuus ja heikko kompaktisuus ovat yhtäpitäviä ominaisuuksia.

- - -

Filosofian maisteri Ilmari Nieminen väittelee Oulun yliopistossa 29.4.2017. Matematiikan alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Compactness and spectral properties of weighted composition operators (Painotettujen kompositio-operaattoreiden kompaktisuus ja spektri). Vastaväittäjänä toimii professori José Bonet (Universidad Politécnica de Valencia, Espanja) ja kustoksena dosentti Esa Järvenpää. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla OP-salissa (L10) kello 12.

- - -

Oppiarvo ja nimi:

Filosofian maisteri Ilmari Nieminen

Syntymäaika ja -paikka: 1987 Oulu

Yo-tutkintovuosi ja koulu: 2006 Kuusiluodon lukio

Nykyinen työpaikka:

Oulun yliopisto, Matemaattisten tieteiden tutkimusyksikkö

Tiedekunta ja yksikkö:

Luonnontieteellinen tiedekunta, Matemaattisten tieteiden tutkimusyksikkö

Väittelijän yhteystiedot:

ilmari.nieminen@gmail.com

0400 184 787