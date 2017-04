Miki Liukkosen O-romaanin ensipainos myytiin loppuun kahdessa päivässä

13.4.2017 16:12 | WSOY

Tiistaina 11.4.2017 julkaistu Miki Liukkosen toinen romaani O on saanut poikkeuksellisen kovan vastaanoton. Lähes 900-sivuisen kirjan ensipainos myytiin loppuun kahdessa päivässä. Kirjasta otettiin toinen painos jo sen julkaisupäivänä.

Miki Liukkosen toinen romaani O on suuruudenhullu ja kaikkeutta tavoitteleva tarina ihmisistä ja kummallisista tapahtumista, neurooseista ja päähänpinttymistä. Se on myös tarina siitä, millaista arkemme on tässä ajassa ja miten elää siinä.

Lähes 900-sivuinen O sai välittömästi kovan vastaanoton: kirjan ensipainos myytiin loppuun vain kahdessa päivässä ja toinen painos kirjasta otettiin jo sen julkaisupäivänä. Teos on ollut hyvin esillä myös mediassa. Helsingin Sanomien Juhani Karila kehui sen kuuluvan vuosikymmenen tärkeimpien kotimaisten kaunokirjojen joukkoon. Ylen Miia Gustafsson puolestaan kutsui Liukkosta haastattelussaan kirjallisuuden rokkitähdeksi.

Miki Liukkonen (s. 1989 Oulussa) on Helsingissä asuva kirjailija, joka on aiemmin julkaissut kolme runokokoelmaa sekä Runeberg-palkintoehdokkaana olleen romaanin Lapset auringon alla (2013).

