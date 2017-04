Eurojackpotin täysosumalla 87 miljoonaa euroa Tampereelle

15.4.2017 09:01 | Veikkaus

Suomessa kirjoitettiin perjantai-iltana Eurojackpot-historiaa, kun illan ainoa täysosuma löytyi Suomesta (kierros 15/2017). Lähes 87 miljoonan euron voitto oli pelattu Tampereella, Lielahden K-citymarketissa.

Voittaja oli pelannut yhden ainoan rivin pikapelinä, eli hän antoi koneen arpoa numerot. Hän ei ollut käyttänyt Veikkaus-korttia, joten hänellä on edessään voiton lunastusmatka Veikkauksen suurvoittojen palvelupisteeseen Vantaalle.

Suomen suurin Eurojackpot-voitto

Lähes 87 miljoonan euron voitto nousee Suomen suurimpien Eurojackpot-voittojen kärkipaikalle. Kansainvälisessä vertailussa voitto pääsee kolmannelle sijalle: vain Saksaan ja Tšekkiin menneet 90 miljoonan euron voitot ovat sitä edellä.

– Todella hienoa, että saimme Suomeen näin poikkeuksellisen suuren voiton. Suomalaispelaajat ovat olleet hyvin onnekkaita, sillä tänne on tullut päävoittoja yli kaksi kertaa enemmän kuin laskennallisesti olisi pitänyt tulla. Perjantai-illan voitto vahvistaa edelleen Suomen asemaa Eurojackpotin voittajamaana, Veikkauksen liiketoimintapäällikkö Ville Venojärvi sanoo.

Voitto on yhdestoista Suomeen saatu Eurojackpotin päävoitto. Eurojackpot on tehnyt historiansa aikana 45 suomalaisesta miljonäärin, sillä osa täysosumista on osunut porukoille. Lisäksi toisen voittoluokan 5+1-tuloksilla on voinut toisinaan yltää miljoonavoittoihin. Yli 100 000 euron voitto on osunut yli 150 suomalaiselle.

Muhkeat Eurojackpot-voitot myös Joensuuhun, Pukkilaan ja Riihimäelle

Perjantai-illan arvonta tuntui suosivan suomalaisia, sillä Eurojackpotista saatiin täysosuman lisäksi myös 3 muuta suurta voittoa Suomeen. Yksi kolmesta 5 + 1 oikein -tuloksista napattiin Suomeen. Onnekkaalla rivillä voittaa reilut 820 000 euroa. Voittoisa peli oli pelattu Joensuussa K-Market Tuohitorvessa Veikkaus-kortilla. Muut 5+1 oikein -voitot matkasivat Saksaan ja Tanskaan.

Eurojackpotin 5 oikein -tuloksilla saatiin Suomeen kaksi muhkeaa lähes 87 000 euron voittoa. Toinen voitoista matkaa pukkilalaiselle nettipelaajalle ja toinen Riihimäelle Erkyläntien K-Marketissa pelanneelle Veikkauksen etuasiakkaalle. Loput kahdeksan 5 oikein -tulosta menivät Saksaan (4 kpl), Sloveniaan, Slovakiaan, Latviaan ja Kroatiaan.

Suurimmat Eurojackpot-voitot, kaikki maat

1. 90,0 M € kierros 41/2016 Saksa

90,0 M € kierros 20/2015 Tšekki

3. 87,0 M € kierros 15/2017 Suomi, Tampere

4. 84,8 M € kierros 30/2016 Saksa

5. 76,8 M € kierros 12/2016 Saksa

6. 61,2 M € kierros 37/2014 Suomi, Espoo

7. 58,7 M € kierros 49/2014 Saksa

8. 57,3 M € kierros 14/2014 Suomi, Akaa, 10 osuuden porukka

9. 49,7 M € kierros 53/2015 Saksa

49,7 M € kierros 8/2015 Tanska

Suomeen tulleet Eurojackpotin täysosumat aikajärjestyksessä:

87,0 M € kierros 15/2017 Tampere

10,0 M € kierros 19/2016 Espoo

19,4 M € kierros 3/2016 Raasepori

38,9 M € kierros 36/2015 (10 osuuden nettiporukka eri puolilla Suomea)

46,1 M € kierros 30/2015 Turku

23,3 M € kierros 23/2015 Kotka

17,8 M € kierros 52/2014 Jämsä (10 osuuden porukka)

61,2 M € kierros 37/2014 Espoo

57,3 M € kierros 14/2014 Akaa (10 osuuden porukka)

21,3 M € kierros 39/2013 Teuva

29,5 M € kierros 04/2013 Seinäjoki

Eurojackpotia pelataan 17 eri maassa. Päävoiton todennäköisyys on 1:95,3 miljoonaan.

Kuvia Eurojackpotista

http://martta.veikkaus.fi/l/kTSWSvpCvwj2