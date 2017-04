Museon yksivuotissynttäreillä diskohuumaa lapsille ja aikuisille

18.4.2017 16:48 | Helsingin kaupunginmuseo

Helsingin kaupunginmuseon synttäripäivä, lauantai 13.5., käynnistyy lastenohjelmalla ja jatkuu kummituskävelyiden kautta diskon kultaisten vuosien inspiroimaan bileiltaan Valkoisessa salissa. Tapahtumaan on vapaa pääsy, kuten kaupunginmuseoon aina.

Museon yksivuotissynttärijuhlat 13.5.2017 käynnistyvät lastenkekkereillä klo 13–16. Perheen pienimmät pääsevät diskoilemaan sydämensä kyllyydestä, kun Lasten oman radion DJ Luca Gargano soittaa yhdessä viisivuotiaan DJ Wilman kanssa levyjä museon aulassa. Paikalla on myös ratkiriemukas ilmapallotaikuri, joka vääntelee ja kääntelee palloista mitä ihmeellisimpiä hahmoja. Lapset ja lapsenmieliset saavat askarrella mieleisiään synttärikruunuja.

Polaroid-kuvausta, kummituksia ja kasarityyliä

Päivä jatkuu hieman kypsemmissä merkeissä klo 16–19. Museon Kasari-huoneessa on tiedossa Polaroid-kuvausta ja 1980-luvun tavaroiden ja esineiden ihmettelyä. Helsinkiläisen arjen historiaa käsittelevässä Helsingin valitut palat -näyttelyssä voi pelata aitoa 50 pennin pajatsoa tai jutustella kahden puheliaan 1950-luvun virkanaisen, Aunen ja Hilman kanssa. Edellisenä päivänä avatun HelSEXinki-näyttelyn tekijöitä on tavattavissa museon neljännessä kerroksessa.

Rohkeimmat voivat osallistua kummituskävelyille, joilla kierretään tutustumassa kaupungin tunnetuimpiin kuolleista palanneisiin. Kierrokset alkavat klo 16 ja 18. Niille on ennakkoilmoittautuminen museon verkkosivujen kautta.

Diskon kuumaa huumaa

Illalla avataan Valkoisen salin ovet ja sisältä paljastuu – diskopallo! Salissa bailataan klo 19–23 legendaarisen DJ Mr. A:n kuumien rytmien tahtiin. Illan teemana on 70–80-luvun disko, tuoreimpia hittejä unohtamatta. Jos muuvit eivät suju aivan Travoltan tyyliin, ei huolta: paikalla on myös tanssinopettaja Kimmo L. Naamat taas pistää bilehilekuosiin huippusuosittu Glitternisti. Vilvoitella voi museon puolella Euroviisukatsomossa, joka on auki aina yhteen asti yöllä.

Helsingin kaupunginmuseo avautui vuosi sitten Senaatintorin kulmalla. Museo on tähän mennessä vetänyt yli 410 000 kävijää ja kuuluu nyt Suomen suosituimpiin museoihin. Museo on saanut myös useita tunnustuksia, viimeisimpinä ehdokkuudet Vuoden museo -kisassa ja brittiläisessä Museums + Heritage Awards -kisassa.