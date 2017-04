Uudistunut Hemingway’s on nyt urbaanin elämän kohtaamispaikka

18.4.2017 14:45 | Restel Oy

Seurustelu- ja juomaravintolaketju Hemingway’s Bar & Cafe on uudistumassa ja ensimmäisenä uuteen konseptiin voi tutustua 19.4.2017 alkaen Helsingissä osoitteessa Hietalahdenranta 11. Rentona vapaa-ajanviettopaikkana tunnettu Hemingway’s muuntautuu jatkossa myös etätyön tarpeisiin erinomaisesti. Hietalahden Hemingway’sin jälkeen suunnitteilla on uudistaa myös useita muita ketjun kohteita lähitulevaisuudessa.

Yllätä ystävä Hemingway’s postikortilla ja ilmaisella lahjalla

Hemingway’s-ravintoloiden tarina juontuu tunnetun kirjailijan Ernest Hemingwayn elämästä. Kirjailijan legendaariset ajatukset ja oivallukset ovat innoittaneet ravintolaa luomaan oman postikorttisarjan ja postimerkin. Asiakkaat voivat lähettää veloituksetta ystävälleen sitaattipostikortin, joka sisältää samalla myös lahjan vastaanottajalle: Tuomalla postikortin Hemingway’s-ravintolaan tarjotaan vieraalle kahvit. Postikortin voi lähettää Hietalahden Hemingway’sista 19.4.-23.4 välisenä aikana.

Ravintoloiden omat postimerkit tekevät vielä tuloaan, sillä useammin omakuvamerkkejä teetetään esimerkiksi lemmikeistä.

”Omakuvapostimerkkejä teetetään paljon etenkin lapsista, vauvoista ja lemmikeistä. Kesäisin omakuvapostimerkkejä tilataan erityisesti ylioppilasjuhlien ja häiden kiitoskortteihin. Itselleni ei ole vielä tullut vastaan ravintolan omaa postimerkkiä oman postikortin kera. Tämä tulee varmasti olemaan hauska yllätys,” kertoo Postin tuotepäällikkö Johanna Rouhe.

Liikkuvaan työhön räätälöity coffice-konsepti

Uudistunut Hemingway’s on suunniteltu kaupunkilaisten monenlaisiin tarpeisiin; työskentelyyn, seurusteluun ja ennen kaikkea viihtymiseen. Liikkuvan työn tarpeet huomioivan alueen ansiosta on ravintoloissa jatkossa helppo ja hyvä työskennellä. Etätyöntekijät, palaverista toiseen siirtyvät ja palaveripaikkaa kahvilasta etsivät löytävät Hemingway’stä loistavat työntekoon suunnitellut tilat – pistorasioista ei tule pulaa!

Alkuillasta ja viikonloppuisin ravintoloiden tuttu olohuonemaisuus korostuu ja tunnelma vaihtuu seurusteluravintolamaiseksi. Ruoka- ja juomavalikoimaan on haettu inspiraatiota suosituista kahvila- ja seurusteluravintolatrendeistä. Esimerkiksi huolella valitusta olut- ja viinivalikoimasta löytyy vaihtoehtoja vaativampaankin makuun. Purtavien osalta pikkusuolaisten ja kahvilatuotteiden valikoimaa on kehitetty – Hietalahden Hemingway’stä saa muun muassa herkullisia bataattiranskalaisia ja listalle on tulossa myös hodari raakayrttimakkaralla. Kahville piipahtavat voivat napata kupposen kylkeen myös herkullisen toastin tai smoothien.

Hemingway’s-ravintolat ovat jatkossa yhä useammin tapahtumapaikkana kiinnostaville tilaisuuksille. Jo avajaisviikon keskiviikkona 19.4. klo 18-19 järjestetään Hietalehden Hemingway’sistä Radio Helsingin Suuren hesalaisen kirjakerhon livelähetys, jossa on vieraana runoilija ja kirjailija Miki Liukkonen. Tapahtuma on avoin kaikille.

Lukupiirit ja erilaiset porukat löytävät Hemingway’s-ravintoloista hyvän tapaamispaikan, jossa voi juttelun lomassa nauttia myös ruuasta ja juomasta. Lisäksi Hietalahdenrannan Hemingway’stä voi tiedustella ryhmille järjestettäviä olut-tastingejä, joissa tutustutaan oluen maailmaan ja makuihin.