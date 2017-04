Ilmarisen Ritakallio: Kiinan talouden mahalaskua ei näköpiirissä

Ilmarisen tehtävänä on varmistaa, että asiakkaamme saavat työstään ansaitsemansa eläkkeen. Noin 590 asiantuntijan voimin edistämme parempaa työelämää ja näin autamme asiakkaitamme menestymään. Kaikkiaan vastaamme lähes 900 000 ihmisen eläketurvasta. Lähes kolmannes suomalaisista yrityksistä on asiakkaitamme ja eläkevastuiden katteena oleva sijoitusomaisuutemme on yli 37 miljardia euroa.

