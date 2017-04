KUTSU: Habi Kids -työpaja Lapsimessuilla

18.4.2017 10:56 | Messukeskus

Habitaren lasten alue Habi Kids esittäytyy Lapsimessuilla ja järjestää pop up -työpajan perjantaina 16.4. klo 11–14, osastolla 1b9, hallissa 1. Tervetuloa lapsesi kanssa työpajaan kokeilemaan kuosien suunnittelua ja leikkimään väreillä!

Työpaja on avoin kaikille ja paikat täytetään saapumisjärjestyksessä. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita. Lapset pääsevät kokeilemaan muotoilukasvattajien johdolla kuosien suunnittelua piirtäen, maalaten, leikaten ja liimaten. Lasten tekemät värikkäät kuositilkut kootaan suureksi kollaasiteokseksi työpajan edetessä ja kollaasia hyödynnetään myös syksyn Habi Kidsissä.

Habi Kids on suuri leikkilaboratorio

Habitaren lasten alue Habi Kids suunnitellaan tänä vuonna yhteisöllisesti palvelumuotoilutyöpajoissa ja muotoilukerhoissa. Lapset ideoivat Habi Kidsistä maapallon mahtavimman oppimisen huvipuiston. Habi Kids -kokonaisuuden suunnittelusta vastaa Suomen Muotoilukasvatusseura (SuoMu) yhdessä Habitaren ja Helsinki Design Weekin kanssa. Habitare järjestetään Messukeskuksessa 13.-17.9.

Ensimmäisessä työpajassa lapset työstivät kuvitettuja pohjapiirroksia ja pienoismalleja sekä ideoivat Habi Kidsin sisältöä aivomyrskymenetelmällä. Loviisassa järjestetyssä työpajassa syntyi Habi Kidsin värikartta. Lapsimessujen työpajassa suunnitellaan Habi Kidsin kuosimaailmaa.

Lisätietoja:

Suomen Muotoilukasvatusseura, Katja Vaahtera, katja.m.vaahtera@gmail.com, muotoilukasvatus.info

Habitare, tiedottaja Johanna Suni, p. 040 515 4216, johanna.suni@messukeskus.com, http://habitare.messukeskus.com/messuilla/habi-kids/



Habitare tarjoaa elämyksiä, ideoita ja tietoa sisustamisesta sekä kodin ja eri tilojen toiminnallisuudesta ja visuaalisuudesta. Suomen suurin huonekalu-, design ja muotoilutapahtuma Habitare järjestetään Messukeskuksessa Helsingissä 13.–17.9.2017. Habitaren Kansainvälinen Ystävä 2017 on MUJI:n pääjohtaja Masaaki Kanai. Samaan aikaan Habitaren kanssa: Antiikki ja ammattilaisten Showroom| www.habitare.fi | @HabitareFair | www.facebook.com/habitare | #habitare2017 |

Suomen Muotoilukasvatusseura (SuoMu ry) on muotoiluoppimiseen vihkiytynyt toimija, joka edistää muotoilun ja muotoilukasvatuksen harrastuneisuutta ja tunnettuutta | www.muotoilukasvatus.info |

Habi Kids on Helsinki Design Weekin Lasten viikonlopun satelliittitapahtuma. Lasten viikonloppu on yksi Helsinki Design Weekin päätapahtumista. Vuonna 2005 perustettu Helsinki Design Week on Pohjoismaiden suurin muotoilufestivaali. Helsinki Design Week 7.-17.9.2017 | www.helsinkidesignweek.com |