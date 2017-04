Määräaikaisiin opettajan tehtäviin voi nyt hakea Helsingissä

Oppilaiden ideat tuovat kouluihin lisää toiminnallisen oppimisen tiloja 31.3.2017 12:42

Lähes 60:ssä Helsingin peruskoulussa on ideoitu yhdessä oppilaiden kanssa, miten kouluun voi lisätä uusia toiminnallisen oppimisen tiloja, mitä liikuntavarusteita hankitaan tai miten digitaalisuutta voi yhdistää oppimiseen. Oppilaiden ehdotusten pohjalta näihin kouluihin on kehitetty kevyitä ja luovia ratkaisuja, joiden toteuttamiseen on hankittu välineistöä ja materiaaleja yhteensä 200 000 eurolla. Puolet rahoituksesta tulee koulun omasta budjetista ja puolet on saatu Liikkuva koulu -olosuhderahoituksena.