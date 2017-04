Viinasta Vuoden Suomalainen Elintarvike 2017?

Pramia on vuonna 1990 perustettu perheyritys, jonka kotipaikka on Kurikan Ilvesjoella. Yritys on alkoholialan edelläkävijä, jolle vastuullisuus on konkreettisia ja jokapäiväisiä tekoja. Pullot ja juomat valmistetaan tuulivoimalla, pakkausjäte on minimoitu ja Pramia on Suomen ensimmäinen täysin hiilipäästötön tuotantolaitos. Yritys palkittiin vuonna 2012 maailman ekologisimpana alkoholiyrityksenä. Pramia-konsernin liikevaihdosta 70 % tulee viennistä.