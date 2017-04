Maahanmuutto, aurinkoenergia ja turvallisuus puhuttavat Maailma kylässä -festivaalilla

19.4.2017 00:01 | Kepa ry

Kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepan tapahtuma tuo päättäjät, asiantuntijat ja mielipidevaikuttajat keskustelemaan polttavista yhteiskunnallisista kysymyksistä Helsingin keskustaan 27.–28. toukokuuta. Suurtapahtumassa aiheina ovat muun muassa Suomen turvallisuus, pakolaiskriisin ratkaisut, Meksikon muuri, yritysvastuu ja kehitysmaiden menestystarinat.

Maailma kylässä -festivaalin ohjelmassa kuullaan monia tunnettuja päättäjiä, asiantuntijoita sekä kulttuuri- ja mielipidevaikuttajia. Tapahtumaan osallistuvat muun muassa ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen (kok.), kansanedustajat Juho Eerola (ps.) ja Eva Biaudet (r.), toimittaja Marja Hintikka, valokuvaaja Meeri Koutaniemi, kirjailija Katja Kettu sekä kansalaisaktivisteja ympäri maailmaa.

"Upeaa, että festivaalille saapuu jälleen niin laaja joukko erilaisia toimijoita keskustelemaan ratkaisuista paremman maailman rakentamiseksi", sanoo festivaalin ohjelmapäällikkö Niko Wilkinson.

Festivaali pureutuu maahanmuuton ongelmiin ja ratkaisuihin näkökulmista, jotka ovat aiemmin jääneet julkisessa keskustelussa sivuun. Luvassa on keskustelua esimerkiksi kulttuurin vaikutuksista kotoutumiseen sekä pakolaisiin kohdistuvista odotuksista. Maahanmuuttajatoimittajien paneeli kysyy, miksi heidän asiantuntemustaan ei hyödynnetä julkisessa keskustelussa.

"Suomessa media kertoo hyvin vähän siitä, mitä esimerkiksi Somaliassa ja Itä-Afrikassa on oikeasti meneillään. Suomeen turvapaikanhakijoina tulleet toimittajat voisivat auttaa muokkaamaan sitä kuvaa, mikä heidän maistaan piirretään. Niin suomalaisetkin ymmärtäisivät Somaliaa nykyistä paremmin", sanoo paneeliin osallistuva, The New York Timesin entinen Mogadishun-kirjeenvaihtaja Mohamed Ibrahim.

Presidentti Donald Trumpin kaavaileman Meksikon muurin vaikutukset Yhdysvalloille itselleen ja esimerkiksi Meksikon huume- ja ihmiskauppatilanteelle ovat puolestaan keskiössä Kepan järjestämässä asiantuntijapaneelissa festivaalilauantaina.

Europarlamentaarikot punnitsevat yritysten vastuuta niin ihmisoikeuksien kuin ympäristön kannalta. Suoraa puhetta syntyy myös, kun sekä Reilun kaupan toimijoilta että suomalaiselta selluteollisuudelta kysytään, mitä yritysten pitäisi tehdä paremman maailman eteen. Kotimaan turvallisuus nostetaan pöydälle, kun kansanedustajat ja sisäministeriön johto arvioivat, miten Suomi säilyy turvallisena jatkossakin.

”Lisäksi osana festivaalin ohjelmaa nähtävien dokumenttien ja niiden ympärille rakennettujen keskusteluiden kautta pääsee perehtymään entistä syvemmin ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin aiheisiin”, Wilkinson toteaa.

Maailma kylässä -festivaali on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Festarilla on nähtävillä suomalaisten kansalaisjärjestöjen keksintöjä ja saavutuksia esittelevä Meeri Koutaniemen valokuvanäyttely, joka nostaa esille järjestöjen työn tuloksia Suomen itsenäisyyden ajalta.

Festivaalilla tutustutaan myös aurinkoenergiaan, jolla tuotetaan yhden festivaaliteltan sähköt. Festivaalikävijät saavat vinkkejä, miten aurinkosähkön voi asentaa omalle mökille tai kotiin.

Lisäksi festivaalilla kuullaan Reilun matkailun majoitusvinkkejä, talviurheilijoiden ajatuksia talvien pelastamiseksi sekä runsaasti asiaa Latinalaisesta Amerikasta. Esillä on myös menestystarinoita kehitysmaista. Kirjallisuusohjelmassa pureudutaan esimerkiksi Botswanaan, joka on siitä harvinainen Saharan eteläpuolisen Afrikan maa, ettei siellä ei ole slummeja tai tarvita kehitysapua.

Keskusteluohjelmien lisäksi festivaalilla on runsaasti konsertteja, elokuvia ja lastenohjelmaa. Tutustu koko ohjelmaan osoitteessa www.maailmakylassa.fi/ohjelma.

TEEMANA KANSALAISYHTEISKUNTA



Maailma kylässä -festivaali järjestetään 27.–28. toukokuuta Helsingin Kaisaniemen puistossa ja Rautatientorilla lauantaina kello 11–21 ja sunnuntaina kello 11–19. Tapahtumaan on ilmainen sisäänpääsy. Festivaali tuo Suomen satavuotisjuhlan kunniaksi esiin kansalaisyhteiskunnan roolia oikeudenmukaisen maailman rakentamisessa.

Festivaalin toteuttaa kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepa ry, joka on yli 300 suomalaisen kansalaisjärjestön kattojärjestö ja globaalien kehityskysymysten asiantuntija. Festivaalin pääyhteistyökumppaneita ovat ulkoasiainministeriö, Euroopan unioni, Ben & Jerry’s ja Maailman Kuvalehti.