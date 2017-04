Vallilan pohjoisosaan suunnitellaan uutta rakentamista

18.4.2017 17:07 | Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Vallilan pohjoisosan suunnitellaan tiivistyvän uusilla asuintaloilla, urheilukeskuksella sekä uintikeskuksen ja lukion laajennuksella. Alueen ulkotiloja parannetaan. Hankkeiden lähtökohdista keskustellaan 20. huhtikuuta Mäkelänrinteen lukiolla.

Rautalammintielle suunnitellaan uutta opiskelija-asuntorakennusta. Karstulantie 6:n taloa on esitetty korvattavaksi kokonaan uudella asuinrakennuksella. Myös Punkaharjuntien sekä Sammatintien varrelle tutkitaan mahdollisuuksia rakentaa uusia asuntoja.

Mäkelänrinteessä suunnitellaan koulun laajentamista ja lukion tontille uutta urheiluhallia sekä opiskelija-asuntoja. Uintikeskukseen on suunniteltu laajennusosa. Lisäksi Vallilan terveysaseman ja kauppaoppilaitoksen tonttien tulevaa käyttöä ja täydennysrakentamista selvitetään.

– Alueen tonttien vuokralaisilta on tullut useita kaavamuutoshakemuksia. Yhdistimme ne yhteen hankkeeseen, jossa aluetta tarkastellaan kokonaisuutena. Jatkossa kaavamuutoksia voidaan valmistella pienemmissä osissa, kertoo alueen kaavoittaja Milla Nummikoski.

Hankkeen yhtenä tavoitteena on parantaa alueen julkisia ulkotiloja, puistoja sekä kävelyn ja pyöräilyn reittejä. Vallilan puiston peruskorjaus on suunnitteilla. Hiekkakentän alle tutkitaan mahdollisuutta rakentaa yleinen pysäköintilaitos. Nykyisiä pysäköintialueita on suunniteltu osittain rakentamiskäyttöön.

Toteutuessaan hankkeet toisivat uutta asuinrakentamista enintään noin 55 000 kerrosneliötä, mikä tarkoittaa noin 1 400 uutta asukasta. Uintikeskuksen ja lukion laajennukset sekä urheiluhalli ovat kooltaan yhteensä noin 17 000 kerrosneliötä.

– Aluetta on tarkoitus täydentää vanhan Vallilan henkeen sovittaen, Nummikoski sanoo.

Helsingin kaupunki omistaa muutosalueen tontit ja niillä on useita vuokralaisia: opiskelijaosakuntia, Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoas, AVA Instituutti, Helsingin kaupungin asunnot, Helsingin Kauppaoppilaitos, Urheiluhallit Oy sekä yksityisiä taloyhtiöitä.

Hankkeiden lähtökohdista keskustellaan torstaina 20. huhtikuuta kello 18–20 Mäkelänrinteen lukiolla osoitteessa Mäkelänkatu 47.

– Tässä vaiheessa on tarkoitus saada mielipiteitä ja testata ajatuksia. Suunnitelmat varmasti elävät vuorovaikutuksen myötä, Nummikoski kuvaa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineistoa on esillä 18.4.–12.5.2017 Valillan kirjastossa osoitteessa Päijänteentie 5 sekä verkkosivuilla www.hel.fi/suunnitelmat. Aineistoon voi tutustua myös info- ja näyttelytila Laiturin asiakaspalvelussa Kampissa osoitteessa Narinkka 2. Kirjalliset mielipiteet pyydetään toimittamaan viimeistään 12.5.2017 Helsingin kaupungin kirjaamoon esimerkiksi sähköpostilla, helsinki.kirjaamo@hel.fi.

Hankkeen suunnitteluaineistoissa voi tutustua alueen täydennysrakentamisen lähtökohtiin ja eri hankkeiden luonnossuunnitelmiin.