Mäkelän Lomatuvat Ruovedeltä on Maaseutumatkailun Kellokas 2017

Maitovaltuuskunta: Lomitusjärjestelmän romuttaminen estettävä 6.4.2017 08:50

Lomituspalvelujärjestelmän uudistusta valmisteleva työryhmä on päättänyt työnsä maaliskuun lopussa. Maitosektori odottaa äärimmäisen huolestuneena tulevia päätöksiä. Viljelijäperhe tekee maitotilalla keskimäärin yli 4 000 työtuntia vuodessa. Maidontuottajien työ on raskasta ja työpäivät pitkiä. Lomituspalvelut ovat keskeinen osa maidontuottajien sosiaaliturvaa. Erityisesti tämä on korostunut taloudellisen ahdingon aikana viime vuosina. Lomituspalvelujen pitää olla myös jatkossa tuottajan subjektiivinen oikeus, muistuttaa maitovaltuuskunta.