KUTSU: Voiko pornosta puhua? Voiko seksissä mokata?

19.4.2017 11:10 | EHYT

Periskooppi-chat saa nuoret puhumaan seksistä perjantaina 21.4. klo 17–20. Tervetuloa Walkers-talolle seuraamaan Periskooppi-chatin livelähetyksen kuvausta ja puhumaan seksistä nuorten näkökulmasta.

Mikä on seksikästä? Voiko pornosta puhua? Voiko seksissä mokata? Moni seksiin liittyvä asia askarruttaa nuoria. Perjantaina nuoret saavat kysyä seksistä suoraan asiantuntijoilta Periskooppi-chatissa.

Periskooppi-chat on suorana lähetettävä chat-ohjelma, johon nuoret voivat osallistua kommentoimalla keskustelua verkossa tai mobiililaitteilla. Periskooppi-chatin kisakatsomoita järjestetään nuorisotiloilla ympäri Suomea. Niissä seurataan livelähetystä ja syvennytään keskustelemaan aiheesta nuoriso-ohjaajien johdolla.

”Seksi on nuorten mielessä, mutta joskus kysyminen tuntuu liian nololta. Periskooppi-chatissa seksistä puhutaan avoimesti. Chatissa yksikään kysymys ei ole liian nolo, vaan nuoret saavat kysyä anonyymisti kaikkia seksissä askarruttavia kysymyksiä. Keskustelussa ovat myös vakavammat aiheet esillä, kun pohditaan esimerkiksi sitä, missä menee läpän ja seksuaalisen häirinnän raja”, kertoo EHYT ry:n verkkopedagogi Piia Aspegren.

Nuorisotiloilla järjestettävät Periskooppi-kisakatsomot ovat uudenlaista nuorisotyötä. Chat-tapahtuma 2010-luvun nuotiopiiri, jonka ympärille nuoret sekä nuorten kanssa työskentelevät kokoontuvat keskustelemaan teini-ikäisten elämää liikuttavista aiheista. Chatin avulla pyritään avaamaan uusia portteja nuorten väliselle keskustelulle.

”Haluamme, että nuorilla on mahdollisuus puhua vaikeistakin kysymyksistä. Monen nuoren kohdalla tämä paikka on nimenomaan verkko”, jatkaa Aspegren.

”Periskooppi-chat on startti keskustelulle, siis älyttömän hyvä tapa avata keskustelu, jos ei se synny muuten luontevasti. Toisinaan puuttuu sopiva tilaisuus avata keskustelu, vaikka on selkeästi tarvetta puhua teemasta. Kun ympärillä on hälyä ja hässäkkää, chatti tarjoaa hyvän pysähdyksen tärkeiden aiheiden ympärillä. Chatin herättämien ajatusten avulla on helppo jatkaa aiheiden käsittelyä nuorten kanssa nuorisotilalla”, summaavat nuorten parissa työskentelevät Mari Silvennoinen Taipalsaarelta ja Nelli Taskinen Vihdistä.

”Kilpailemme nuorten vapaa-ajasta, joten sisällön pitää olla mielenkiintoista. Illan aikana seksikeskusteluun osallistuvat muun muassa vanhempi rikoskonstaapeli Maija Aunio, seksuaaliterapeutti Hanna Vuorimaa, koomikko-tubettaja Seksikäs Suklaa, nuorisolääkäri Miila Halonen, Tommi P. Pesonen Helsingin Poikien sekä joukko nuoria, jatkaa Aspegren.

Periskooppi-chat lähetetään livenä Walkers-talolta perjantaina 21. huhtikuuta kello 17–20. Chat on suunnattu 13–19-vuotiaille. Periskooppi-chattia voi seurata suorana osoitteessa www.ehytchat.fi.

Periskooppi-chatin järjestävät yhteistyössä EHYT ry, Aseman Lapset ry, Väestöliitto ja Nuortenelämä.fi.

Seuraa Periskooppi-chatia sosiaalisessa mediassa

Facebook

Instagram