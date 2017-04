Lapsi- ja perhejärjestöjen kehittämät menetelmät ja oppaat vapaaseen jakoon!

19.4.2017 11:10 | Lastensuojelun Keskusliitto

Emma & Elias -avustusohjelma on julkistanut Emma & Elias Hillokellari -sivuston, jonne on koottu perhe- ja lapsijärjestöjen tuottamia materiaaleja ammattilaisille ja perheille. Tarjolla on oppaita, työkaluja, menetelmiä, tutkimuksia, puuhavinkkejä… Kaikki materiaali on tarkoitettu vapaaseen jakoon.

Emma & Elias -ohjelma auttaa lapsiperheitä.

– Järjestöt elävät mukana lapsiperheiden arkea, siksi heillä on myös parhaat menetelmät ja ratkaisut moneen kysymykseen. Haluamme tuoda esille tätä ilosanomaa, sanoo ohjelmapäällikkö Ulla Lindqvist Lastensuojelun Keskusliitosta. Perheiden arjen pyörittämisen tueksi on tarjolla esimerkiksi satuhierontaa tai Sherborne-liikuntaa (Hyvinvoiva perhe -menetelmäsivusto), kasvatusvideoita ja Lasten Kannustajat -kortit (virtuaalikirjassa Väkivalta ja laiminlyönti kasvatuksessa – Tunnista, puutu ja auta), liikuntatehtäväkortteja (Skillilataamo) ja Parisuhteen peili -peli (Perheen parhaaksi -sivusto), jolla voi testata voimavaratilannetta perheessä. Ammattilaisille löytyy materiaalia haastavassa elämäntilanteessa olevien vanhempien kohtaamiseen (esimerkiksi Olet Erityisesti isä -työkirja), sijoitettujen lasten tukemiseen (esimerkiksi Pieni opas sijoitetun lapsen koulunkäynnin tueksi ja Lasten kanssa luontoon -opas) tai monimuotoisten perheiden kohtaamiseen (esimerkiksi teokset Monimuotoiset perheet nyky-yhteiskunnassa ja Love and Parenthood in an Intercultural Family). Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille on tarjolla myös tukea käytännön työhön neuvolainfo.fi ja kouluasiaa.fi -osioissa. Emma & Elias -sarjakuvakonetta voi käyttää lasten kokemusten esiinsaamiseen tai palautteen keräämiseen nuorilta. Hillokellari-kirjasto syntyi järjestöjen yhteistyön tuloksena – Haluamme tuoda Hillokellarissa esille myös yhteistyötä. Parhaat ideat syntyvät usein monen järjestön yhteistyönä. Yhdessä tekemiseen meillä on ollut hieno mahdollisuus Emma & Elias -ohjelmassa, Lindqvist sanoo. Esimerkiksi Kaikesta huolimatta, näe vanhempi -kortit, jotka löytyvät sähköisesti Hillokellarista, syntyivät Haastavan vanhemmuuden teemaryhmässä Emma & Elias -verkostossa. Korteissa haastetaan ammattilaisia miettimään, näkevätkö he vastaanotollaan vain ihmisen, jolla on haasteita, vai vanhemman, jolla on haasteita. Tutkimusten mukaan vanhemmuuden huomioiminen auttaa kuntoutumisprosessissa. – Kaikesta huolimatta, näe vanhempi -kortit ovat saaneet erittäin kiinnostuneen vastaanoton kentällä. Kiinnostusta on ollut jopa siinä määrin, että toinen painos on jo tilauksessa, Lindqvist iloitsee. Emma & Elias on STEAn rahoittama ja Lastensuojelun Keskusliiton koordinoima avustusohjelma (2012–2017). Ohjelma kokoaa yhteen järjestöjen hankkeita ja toimintoja, joilla edistetään lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia. Ohjelman avulla pyritään parantamaan yläkouluikäisten ja sitä nuorempien lasten kasvuolosuhteita. Hillokellari löytyy osoitteessa: www.emmaelias.fi Yhteystiedot: Ohjelmapäällikkö Ulla Lindqvist, Emma & Elias -avustusohjelma, Lastensuojelun Keskusliitto, ulla.lindqvist@lskl.fi, Puh. 050 4110400







