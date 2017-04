Hiace-Kimmo ja huutokauppakeisari Aki Palsanmäki juhlivat – ja tekevät hyvää!

Kattoremontteihin ja sadevesijärjestelmiin erikoistunut Hämeen Laaturemontti -konserni toteutti 500 kotimaisen ammattilaisen voimin yli 4 000 kattoremonttia ja 15 000 Vesivek sadevesi- ja kattoturvatuote asennusta vuonna 2016. Yrityksellä on 17 toimipistettä eri puolilla Suomea, ja on nyt laajentunut myös Ruotsiin. Laaturemontin konserniin kuuluu keväällä 2016 tehdyn yrityskaupan myötä Vesivek -palveluverkosto. Vesivek on erikoistunut 30-vuoden kokemuksella kattoturva- ja sadevesijärjestelmiin. Konsernin pääomistaja on kotimaisen sijoitusyhtiö Sentica Partnersin hallinnoima rahasto. Suomen Asiakastieto Oy valitsi Hämeen Laaturemontin vuonna 2015 Suomen vahvimmaksi yritykseksi.