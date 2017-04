KUTSU INFOTILAISUUTEEN

19.4.2017 13:37 | Helsingin Diakonissalaitos

Helsingin Diakonissalaitos julkistaa raportin sekä viisi toimenpide-ehdotusta paperittomien tilanteesta torstaina 27.4. 2017 klo 9.00-10.00 Helsingin Diakonissalaitos, Alppikatu 2, päärakennus A-talo, Helsinki.

Tilaisuudessa julkistetaan Helsingin Diakonissalaitoksen Suojattomat-hankkeen (10/2016-04/2017) loppuraportti. Siinä kartoitetaan paperittomien tilannetta ja tuen tarvetta erityisesti niin sanottujen uuspaperittomien, eli niiden kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden osalta, jotka eivät poistu maasta vapaaehtoisesti ja joita ei pystytä poistamaan maasta viranomaistoimin. Kartoitus perustuu hankkeessa tehtyyn etsivään työhön paperittomien parissa.

Hankkeen etsivän työn perusteella vaikuttaa siltä, että Suomeen tulee jäämään joukko uuspaperittomia, jotka eivät poistu vapaaehtoisesti, eikä heitä pystytä viranomaistoimin poistamaan maasta. Sitä, kuinka suuri tämä joukko uuspaperittomia tulevaisuudessa tulee olemaan, on vaikea ennustaa. Suomeen jäädään tilanteessa, jossa elämä paperittomana on henkilölle sillä hetkellä huonoista vaihtoehdoista vähiten huono. Hätämajoituksen tarve on toistaiseksi ollut uuspaperittomien parissa vähäinen. Monilla uuspaperittomilla on toiveena saada työpaikka ja sitä kautta oleskelulupa. Uuspaperittomilla on lisäksi suuri tarve omakieliselle neuvonnalle, palveluohjaukselle ja psykososiaaliselle tuelle.

Paperittomuuden yleistyminen ei ole kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden eikä suomalaisen yhteiskunnan etu. Suojattomat-hankkeessa saatujen kokemusten perusteella Helsingin Diakonissalaitos esittää viisi toimenpide-ehdotusta. Ne sisältävät muun muassa ehdotuksen uudesta palvelumallista sekä tilapäisestä oleskeluluvasta.

Infotilaisuus paperittomista torstaina 27.4. 2017 klo 9.00-10.00

Helsingin Diakonissalaitoksen Aurorasalissa, Alppikatu 2 (A-talo), Helsinki.

Ohjelma:

Klo 9.00 Avaussanat: Marja Pentikäinen, toimialajohtaja, HDL, Diakonia ja sosiaalinen vastuu

Klo 9.10 Suojattomat-raportin esittely: Raportin kirjoittaja, asiantuntija Tuuli Shinyella Suojattomat-hankkeesta

Vastaamassa kysymyksiin myös projektin kenttätyöosuuden tehneitä työntekijöitä

Klo 9.40 Miten tästä eteenpäin - HDL:n seuraavat askeleet paperittomien palveluihin, Marja Pentikäinen, sekä HDL:n palvelualuejohtaja Mika Paasolainen

Klo 9.50 Mahdollisuus haastatteluihin





