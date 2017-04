Hyvinkääläinen nettipelaaja nappasi 250 000 euroa Kaikki tai ei mitään -pelistä erikoisella taktiikalla

Veikkaus onnitteli 87 miljoonan euron Eurojackpot-voittajaa 18.4.2017 10:31

Suomen suurimman Eurojackpot-voiton, lähes 87 miljoonaa euroa, pelannut voittaja on löytynyt. Veikkaus on päässyt onnittelemaan voittajaa. - Olemme iloisia, että voittaja on nyt löytynyt. Monet suomalaiset jännittivät kautta aikojen suurimman Suomeen osuneen pelivoiton löytymistä, ja nyt tiedämme, että voittotosite on tallessa. Kyllä tämä on ainutlaatuinen tilanne myös meille Veikkauksessa, haaveilupelien liiketoimintajohtaja Anu Kytö. Voittajan yksityisyyden suojelemiseksi Veikkaus ei anna lisätietoja voittajasta.