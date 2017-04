Kiinteistölautakunta kokoontuu 20.4. – aiheena mm. Herttoniemenrannan asuntolaivat

19.4.2017 15:38 | Helsingin kiinteistövirasto

Helsingin kaupungin kiinteistölautakunta kokoontuu torstaina 20.4.2017 klo 16. Esityslista liitteineen on julkaistu kiinteistöviraston verkkosivuilla.

Lautakunta käsittelee muun muassa Elielinaukion ympäristön varaamista ideasuunnitelman laatimista varten, Kalasataman keskuksen toteutussopimukseen tehtäviä muutoksia sekä Kohtuuhintainen kerrostalo -kilpailun ratkaisemista. Esityslistalla on myös asuntolaivapaikkoja koskeva ehdotus:

Asuntolaivapaikkoja haettavaksi Herttoniemenrannasta

Herttoniemenrannasta tulee haettavaksi asuntolaivapaikkoja. Asuntolaivoille varattu laivalaituri ja vesialue sijaitsevat Kipparlahdessa Amiraali Cronstedtin torin vieressä. Paikkoja on viidelle tai kuudelle alukselle niiden koosta riippuen. Alue on tarkoitus vuokrata hakemusten perusteella yhdelle yhdistykselle, yhtiölle tai muulle yhteisölle. Vuokra-aika on noin 15 vuotta ja vuokraksi on arvioitu 17 000 euroa vuodessa.

Laituriin kyljittäin kiinnitettävien asuntolaivojen tulee soveltua ympärivuotiseen asumiseen. Ulkonäöltään niiden tulee sopia kaupunkikuvallisesti arvokkaaseen ympäristöön. Laivat voivat olla enintään 30 metriä pitkiä ja 9 metriä leveitä. Alukset tulee liittää vesihuolto- ja jätevesiverkkoon. Hakumenettelyn voittajan vastuulla on myös huonokuntoisen laiturin kunnostus ja sen valaistuksen uusiminen.

Mikäli kiinteistölautakunta hyväksyy laivapaikkojen hakumenettelyä koskevan esityksen, laivapaikkojen hakuaika alkaa huhtikuun aikana ja jatkuu 15.9.2017 saakka. Hakuaineistot julkaistaan Helsingin kaupungin internetsivuilla osoitteessa http://www.hel.fi/kv/tontti.

Hakemuksia arvioidaan alustavan hankesuunnitelman toteutuskelpoisuuden lisäksi muun muassa asuntolaivojen ulkonäön ja asumiskelpoisuuden perusteella.