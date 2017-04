IT-alan kasvavaan osaajapulaan keksitty ratkaisu Ruotsissa: Tulevaisuuden koulu, Academy, lanseerataan myös Suomeen

20.4.2017 14:00 | Academic Work

Academic Work tuo Suomeen kiihdytetyn oppimisen (Accelerated Learning) menetelmään pohjautuvan Academy-koulutusohjelman. Ruotsissa vuonna 2015 konseptoitu ja yli 300 konsulttia kouluttanut Academy laajenee Suomeen ensimmäisenä kaikista konsernin maista. Haku koulutusohjelmaan aukeaa välittömästi. Syksyllä alkava ohjelma kouluttaa mukaan valituista henkilöistä IT-konsultteja vain 12 viikossa, minkä aikana osallistujat tulevat tekemään käytännön koodausta 500 tuntia - yhtä paljon kuin Ruotsissa viisi vuotta kestävän IT-alan yliopistokoulutuksen aikana. Koulutuksen läpäisseille taataan vakituinen työpaikka IT-konsulttina - taustasta riippumatta.

Suomen työmarkkinoilla vallitsee arvioiden mukaan jopa 15 000:n IT-osaajan pula vuoteen 2020 mennessä. Kohtaanto-ongelma laajenee jatkuvasti, sillä perinteisistä koulutusohjelmista valmistuneiden IT-henkilöiden määrä ja täsmäosaaminen ei riitä vastaamaan tämän päivän työelämän kysyntään. Nyt Suomeen lanseerattava Academy valmistaa intensiivisen koulutusjakson aikana osallistujat tarjoamaan sellaista osaamista, jota Suomen työmarkkinoilta puuttuu.

- Academy on meille nyt, ja jatkossa koko Suomelle, iso asia. Huomasimme jo marraskuussa 2016 toteuttamamme WORK.IT Barometrin tuloksista, että olemme kohtaanto-ongelman kanssa suuren kysymyksen äärellä. Niinpä päätimme luoda konkreettisen ratkaisun, Suomen Academyn johtaja Jukka Pulkkinen kommentoi.

Academyn rekrytointiprosessi on ainutlaatuinen: mukaan voi hakea kuka tahansa aiempaan taustaan katsomatta, sillä ensimmäisessä ja toisessa vaiheessa hakija tekee loogista päättelykykyä sekä numeerista että verbaalista osaamista mittaavat verkkotestit. Testit läpäisseet jatkavat seuraavaksi haastatteluvaiheeseen, jossa rekrytoija tutustuu myös hakijan aikaisempiin ansioihin ja motivaatioon.

Osallistujien valinnassa painotetaan enemmän oikeanlaista asennetta ja oppimiskykyä kuin aiempaa kokemusta. Sopiva, hakuprofiiliin osuva henkilö saavuttaa koulutuksessa täyden potentiaalinsa nopeasti, kunhan hänelle vain tarjotaan oikeat työkalut. Aiempi kokemus ei ole niin tärkeää.

- Rekrytointiprosessimme keskittyy yksilön kykyihin, ominaisuuksiin ja intohimoon. Tärkeintä valintaprosessissa on, mitä hakija voi tehdä huomenna - ei se, mitä hän teki eilen, Pulkkinen painottaa.

Academy on tulevaisuuden koulu

Nopeutettu oppiminen perustuu vankkaan tutkimustietoon, jonka mukaan oikeassa ympäristössä 12 viikkoa on optimiaika oppia täysin uusia asia, jopa ammatti. Academyn koulutusohjelma nojaa uusimpaan tutkimukseen ja oppia on ammennettu amerikkalaisilta edelläkävijöiltä, jotka sovelsivat ensimmäisinä accelerate learning -metodia käytäntöön. Suomessa starttaava Academy on sovellettu Ruotsissa Pohjoismaisten vaatimusten mukaiseksi.

- Kiihdytetty oppiminen, accelerate learning, on nopea tie uuteen ammattiin. Menetelmä keskittyy nopeatahtiseen käytännön opetukseen, jatkuvaan tiimityöhön ja vankkumattomaan vuoropuheluun. Academyn taustalla on myös koko Academic Work -konsernimme yli 20-vuotinen kokemus ja osaaminen hr-alasta ja nuorten ammattilaisten rekrytoinnista tietotyöhön, Academyn perustaja-toimitusjohtaja ja isäksikin kutsuttu Michael Holmström valottaa.

- Koulutuksen perustana ovat konkreettiset tehtävät, jotka ovat olennaisia tulevassa työssä. Tämän vuoksi oppimisprosessi on äärimmäisen tehokas, ja voimme tarjota yrityksille paljon kaivattua osaamista nopeasti, Holmström jatkaa.

Kohtaanto-ongelma ja osaamisvaje todellinen haaste

Ohjelmistoyrittäjät ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roihan mukaan heidän jäsenilleen teettämä kysely kertoo karua kieltä Suomen IT-alan työllisyystilanteesta: yhdistyksen jäsenyrityksistä yli 60 % on rekrytoimassa lisää väkeä seuraavan kuuden kuukauden aikana.

- IT-alan osaamisvaje on todellinen haaste. Digitalisaatio on edelleen iso trendi, jonka ympärille kehitetään liiketoimintaa sekä uusia palveluita, hankkeita ja tuotteita niin yrityksissä kuin yhteiskunnan tasolla. Tällä hetkellä tarpeeseen vastaavaa osaamista on aivan liian vähän tarjolla, eikä osaajien houkuttelu kilpailijoilta ole ratkaisu ongelmaan. Osaajia yksinkertaisesta tarvitaan enemmän, Roiha kertoo.

Kuullessaan Academysta Roiha oli aluksi skeptinen, sillä hän joutui todella miettimään, onko mahdollista kouluttaa päteviä IT-konsultteja vain 12 viikon aikana.

- Perehdyttyäni aiheeseen huomasin, että Academyn valintaprosessi ja 12 viikon boot campin sisältö ovat vakuuttavia. Haku on käännetty virkistävästi ympäri, ja kuka tahansa voi hakea verkon kautta mukaan ja suorittaa testit verkossa. Ohjelmistokehityksen 500 tuntia ennakkoon mietittyä ja ajankohtaista tehtävää, jotka edistävät oppimista, kuulostaa hyvältä. Jään hyvin suurella mielenkiinnolla odottamaan, minkälaisia osaajia koulutukseen löytyy ja mihin he lopulta työllistyvät, Roiha kiteyttää.

IT-konsulttijätti Capgemini on Suomen Academyn ensimmäinen kumppani

Globaali IT- ja digipalveluita tarjoava Capgemini hakee jatkuvasti sekä kokeneita että työuransa alussa olevia kykyjä keskeisille osaamisalueilleen. Asiantuntemusta hyödynnetään asiakkaiden digitaalisesten muutohankkeiden läpiviemisessä. Kysyntää tekijöille on erityisesti sovelluskehityksen, arkkitehtuuriosaamisen, käyttäjäkokemuksen ja palvelumuotoilun parissa.

- IT-alalla tarvitaan ennakkoluulotonta ja innovatiivista otetta ja eri toimijoiden yhteistyötä, jotta saisimme alalle lisää innostuneita osaajia. Academic Workin uusi konsepti edustaa mielestäni tällaista lähestymistapaa, kommentoi Capgeminin henkilöstöjohtaja Minna Mäkeläinen.

Capgemini on kiinnostunut sekä kokeneista senior-osaajista että innostuneista aloittelevista kyvyistä. Academyn kautta he voivat tavoittaa monipuolisesti eri taustoista tulevia osaajia.

- Academy-ohjelma valintaprosesseineen on Suomessa ainutlaatuinen tapa tuottaa työmarkkinoille uusia kykyjä. Olemme tyytyväisiä, että pääsimme mukaan ensimmäiseen ohjelmaan ja voimme ensimmäisten joukossa myös hyödyntää konseptin tuloksia. Meillä on maailmanlaajuisesti jo yli 190 000 asiantuntijaa ja tarjoamme mahdollisuuden päästä mukaan digitalisaation asiakashankkeisiin suuren kansainvälisen organisaation tukemana, Mäkeläinen jatkaa.

Academyn haku on nyt auki osoitteessa www.academy.fi.

Academy pähkinänkuoressa:

Ohjelma kouluttaa mukaan valituista henkilöistä IT-konsultteja vain 12 viikossa

Ensimmäiseen, syksyllä alkavaan koulutusohjelmaan valitaan 15 osallistujaa kouluttautumaan ohjelmointikieli Javan asiantuntijoiksi

Koodaustaidon lisäksi konsultit saavat niin sanottua Soft Skills -koulutusta viestintä- ja myyntitaidoista, projektien vetämisestä sekä ketteristä menetelmistä

Koulutuksen läpäisseille taataan vakituinen työpaikka - taustasta riippumatta.

Intensiivisen koulutusjakson aikana tehdään koodausta 500 tuntia, mikä vastaa noin viiden vuoden IT-alan korkeakouluopintojen koodausmäärää Ruotsissa

Accelerated Learning pähkinänkuoressa: