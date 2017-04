Suomen suosituimmat työpaikat 2017 - Z-sukupolvi odottaa korkean palkan sijaan laadukasta johtamista ja merkityksellistä työtä

20.4.2017 15:15 | Universum Finland

Yleisesti opiskelijat arvostavat työnantajia, joilla on monipuolisia työtehtäviä ja ystävällinen työilmapiiri. Toisaalta näiden merkitys viime vuoteen verrattuna on myös laskenut. Opiskelijoiden odotuksissa työnantajia kohtaan ovat eniten nousseet omaa kehitystä tukevan esimiestyön sekä selkeiden etenemispolkujen merkitys. Uratavoitteissa tärkeimpänä opiskelijat näkevät työn ja vapaa-ajan tasapainon sekä mahdollisuuden tehdä merkityksellistä työtä.

”Odotuksissa nähdään mielenkiintoisia muutoksia, varsinkin kun mietitään työelämän trendejä, joissa perinteisiä ylös tai ulos urapolkuja haastamassa ovat jatkuva oppiminen ja moneen eri suuntaan rönsyilevät työurat. Pirstaleisessa työelämässä laadukas esimiestyö onkin tärkeässä roolissa. Nykyään esimiestyö nähdään palveluroolina, jolta odotetaan mentoroivaa ja kehitystä tukevaa lähestymistapaa,” kommentoi Universumin maajohtaja Michael Ljungqvist

Kaupallisten alojen opiskelijoiden suosituimpana työnantajana Finnair pitää viime vuoden kärkipaikkansa. Google myös säilyttää viime vuoden kakkospaikkansa. Useina vuosina suosituimpana pankkitoimialan työnantajana ollut Nordea menettää paikkansa OP Ryhmälle, joka nousee nyt sijalle 3 ja Nordean pudotessa neljänneksi.

“OP Ryhmän nousu on mielenkiintoinen, koska heidän kiinnostavuutensa kasvaa samaa aikaan myös IT-alan opiskelijoiden keskuudessa. IT-alan tulevaisuuden osaajista on varmasti jatkossakin finanssialalla kysyntää, kun digitalisaatio ja FinTech ravistelevat toimialaa”, Ljungqvist analysoi.

IT-alan opiskelijoiden suosimien työnantajien kärjessä ei ole suuria yllätyksiä. Viime vuoden kärkikolmikko, Google, Microsoft ja Supercell pysyvät ennallaan. Tutkimuksessa nousee lisäksi esille it-opiskelijoiden valmistumisen jälkeinen kiinnostus: 12% IT-alan opiskelijoista perustaisi oman yrityksen, tai työskentelisi start-up yrityksessä.



Tekniikan ja luonnontieteiden alan opiskelijoiden listalla on tänä vuonna kolme keskeistä muutosta. Ensimmäisenä on kärkipaikkojen muutokset. Suosikkina opiskelijoiden keskuudessa jatkaa KONE, mutta kakkossijalle nousee ABB viime vuoden sijalta neljä. Toiseksi, kymmenen parhaan joukkoon nousevat myös Orion, Neste ja Valmet. Kolmantena keskeisenä muutoksena näkyy rakennusalan työnantajien sijoittautumisen lasku suurimmalla osalla alan työnantajista.

Humanistisen-, kulttuuri- ja kasvatusalan ihanteellisimmaksi työnantajaksi nousee YLE sijalta kaksi. Yhdistyneet Kansakunnat (YK) putoaa toiselle sijalle ja kolmantena on Helsingin Kaupunki. Mielenkiintoisena nousijana on Museovirasto, joka parantaa 14 sijaa listutuen sijalle 16.

Juridiikan opiskelijoiden kiinnostavimpana työnantajana jatkaa Tuomioistuimet. Castrén & Snellman tippuu yhden sijan paikalle kolme, mutta säilyttää asemansa suosituimpana asianajotoimistona. Alan suurin nousija on Fondia, joka liittyy nyt kymmenen parhaan joukkoon sijalle kahdeksan.



Lääketieteen ja terveydenhuollon alojen ykköseksi opiskelijat ovat valinneet Terveystalon. Sijalla kaksi on myös yksityinen terveyspalvelujen tuottaja Mehiläinen. Kolmanneksi kiinnostavin on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS).

“Lääketieteen ja terveydenhuollon listan kokonaismuutokset ovat mielenkiintoisia. Katsottaessa kaikkia tutkimuksessa mukana olevia julkisia ja yksityisiä toimijoita nähdään, että julkinen puoli on menettänyt kiinnostavuutta yksityiselle sektorille. Ala onkin ollut viime aikoina paljon julkisessa keskustelussa mm. Sote-uudistusten myötä”, Ljungqvist arvioi.

Tiedot selviävät Universumin tutkimuksesta, joita tehdään vuosittain 60 maassa. Suomessa tutkimukseen vastasi 13 945 opiskelijaa, jotka kertoivat näkemyksiään Suomen työelämästä ja työnantajista.





