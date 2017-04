Kutsu: Elon Q1-info ja katsaus yrittäjien eläketurvaan

Me Elossa näemme koko suomalaisen työelämän kirjon pienyrittäjistä suurimpiin konserneihin. Elo on Suomen suosituin työeläkeyhtiö: vastaamme lähes 500 000 työntekijän ja yrittäjän tulevista eläkkeistä, huolehdimme noin 220 000 eläkkeensaajan eläkkeistä sekä 21,5 miljardin euron sijoitusomaisuudesta. Olemme nuori yhtiö, jolla on pitkät perinteet: synnyimme 1.1.2014, kun Eläke-Fennia ja LähiTapiola Eläkeyhtiö fuusioituivat.