Ammattiliitto Pro: Orastavan talouskasvun tukeminen hallituksen päätavoitteeksi

20.4.2017 13:30 | Ammattiliitto Pro

Ammattiliitto Pron viesti puoliväliriiheen valmistautuvalle Sipilän hallitukselle on selvä: talouden positiivisen kehityksen tukeminen on oltava hallituksen kärkitavoitteena loppukauden ajan. Hallituksen tavoitteena tulee olla yli vaalikausien ulottuva työllistävä elinkeinopolitiikka, strateginen teollisuuspolitiikka sekä osaamisen ja koulutuksen merkityksen painottaminen päätöksenteossa.

Ammattiliitto Pro kannustaa Suomen hallitusta tekemään tulevassa puoliväliriihessä päätöksiä joilla tuetaan ennakoitua talouskasvua tulevina vuosina. Hallituksen tulee tukea globaaleihin megatrendeihin kuten kaupungistumiseen, digitalisaatioon ja robotisaatioon liittyvän liiketoiminnan edellytyksiä.

Suurilla talousalueilla oleva kasvu ei ole ollut niin investointivetoista kuin Suomen vientiteollisuuden näkökulmasta olisi toivottavaa. Tästä syystä valtion on jatkettava kasvupanostuksia tuotekilpailukyvyn parantamiseksi ja varmistettava teknologiamurroksessa suomalaisen valmistusteollisuuden tuottavuuden suotuisa kasvu.

Pron näkemyksen mukaan seuraavilla toimenpiteillä hallitus tukee talouskasvua sekä vahvistaa talouden toimintaedellytyksiä yhteiskuntapoliittisilla ratkaisuilla:

Älyteollisuusohjelma edistämään valmistusteollisuuden robotisaatioasteen kasvua

Kiertotalouden edistäminen

Tekesin rahoituksen palauttaminen entiselle tasolle ja arktisen teknologian tutkimus

Aikuisten muuntokoulutuksen rahoituksen palauttaminen vastamaan osaamisvaatimusten jatkuvaa muutosta

Työuran mittaisten työaikapankkien kehittämisen tukeminen työelämän joustojen lisäämiseksi oikeudenmukaisella tavalla

Palkkatuen korottaminen ja kehittäminen tukemaan jatkotyöllistymistä

Tuottavuuden kasvattaminen alakohtaisilla hyvinvointihankkeilla

Vanhempainvapaajärjestelmän uudistaminen työnantajakustannuksia tasaten

- Viestimme on selvä: nupullaan olevaa talouden elpymistä on nyt tuettava määrätietoisesti. Meillä on paljon kirittävää, jotta saavuttaisimme keskeiset kilpailijamaamme. Tätä tilaisuutta ei saa hukata keskittymällä lillukanvarsiin, vaan fokuksen tulee olla siellä mistä voimme saada kasvua nyt ja varsinkin tulevaisuudessa, Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen linjaa.

- Ammattiyhdistysliike on osoittanut jo useaan kertaan olevansa sitoutunut Suomen nostamiseen jaloilleen, nyt on hallituksen aika määrittää maan suuntaa loppukautensa ajaksi. Käytettävissä oleva liikkumavara tulee keskittää strategisesti järkevällä tavalla luomaan uutta kasvua ja työllisyyttä, Malinen summaa.