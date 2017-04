Alppirautatie- ja nukkekotiharrastajia palkittiin messuilla

21.4.2017 14:30 | Messukeskus

ModelExpo 2017 -palkinnot luovutettiin tänään ModelExpo -messuilla Alppirautatieharrastajat ry:lle ja Päijät-Hämeen Nukkekotiharrastajat ry:lle. Palkinnot jaettiin tänä vuonna toisen kerran. 3000 euron palkintosumman rahoittaa Suomen Messusäätiö ja se jaetaan tasan voittajien kesken.

Alppirautatie on modulaarinen näyttelypienoisrautatie. Rata on rakennettu ns. H0-mittakaavaan eli 1:87 ja siinä on piirteitä kaikista alppimaista, mutta eniten Sveitsistä. Rata koostuu isosta joukosta enemmän tai vähemmän standardoituja moduuleja, jotka kootaan näyttelyihin muutaman kerran vuodessa. Kalustona radalla liikkuu junia erityisesti Sveitsistä, Saksasta, Itävallasta ja Italiasta, mutta ei ole mahdotonta nähdä radalla myöskin vaikkapa pohjoismaisia, hollantilaisia tai unkarilaisia junia. Palkintoraadin mukaan Alppirautatieharrastajat on kehittänyt alaa ja tehnyt sitä tunnetuksi suurelle yleisölle järjestämällä mm. näyttelyitä. Harrastuksessa voi monipuolisesti hyödyntää erilaista osaamista mekaniikasta ja elektroniikasta puutyöhön ja figuureihin.

Päijät-Hämeen Nukkekotiharrastajat ry on tarjonnut vuodesta 2005 lähtien miniatyyriharrastustoimintaa. Yhdistys järjestää Lahdessa yhteisiä tapaamisia vaihtuvilla teemoilla kuukausittain kerhoillan ja kurssipäivän muodossa. Jäsenistöä on v. 2017 noin 250 eripuolilta Suomea, vaikka yhdistys on lähtöisin Lahdesta. Raadin mielestä on yhdistys aktiivisella toiminnallaan kehittänyt ja vienyt eteenpäin harrastusta, ei ainoastaan Päijät-Hämeessä vaan koko Suomessa. Yhä uusia sukupolvia kiehtova nukkekotiharrastus yhdistää perheitä ja harrastajia ainutlaatuisella tavalla.

Model Expo -palkintoraatiin kuuluivat pienoismalliharrastaja ja Apulanta-yhtyeestä tuttu Toni Wirtanen, Mallix-lehden päätoimittaja Reijo Kuusisto, Pienoismalli-lehden päätoimittaja Ola Pedersen sekä ModelExpo -messujen tiedottaja Jaana Matilainen.

Kunniakirjat luovutettiin kolmelle palkinnonsaajalle tänään perjantaina 21.4. messuilla

Suomen Messusäätiö rahoittaa joka vuosi 400 000 eurolla palkintoja suomalaisen elinkeinoelämän ja osaamisen edistämiseen. Näitä ovat muun muassa Kaj Franck -muotoilupalkinto, Vuoden nuori suunnittelija -palkinto sekä edellä mainittu Model Expo -palkinto.

Model Expo Messukeskuksessa Helsingissä 21.–23.4.2017. Samaan aikaan myös Lapsimessut, Kädentaitotapahtuma ja OutletExpo. Lauantaista sunnuntaihin avoinna on myös Eläinystäväni-tapahtuma.

