Rakennusliiton Suokas: Suomessa on menossa vallankaappaus

Rakennusliitto ärähti: Suomi avaamassa ovet kiinalaisille rakentajille 20.3.2017 13:59

Suomi on avaamassa rakennusalan työmarkkinat myös kolmansien maiden eli esimerkiksi Kiinan, Bangladeshin tai Ukrainan rakentajille. Tämä tapahtuu poistamalla tarveharkinta rakennustyöntekijöiden tuonnilta. Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi pitää ELY -keskuksen päätöstä käsittämättömänä. - On vastuutonta avata työmarkkinat halpatuonnille tilanteessa, jossa synkeä työttömyysjakso on juuri päättynyt. Työvoimaa on riittänyt kyllä suomalaisilla rakennustyömailla eikä pulasta voi puhua. Euroopan Unionin alueelta tänne voi tulla töihin kuka tahansa.