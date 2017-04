Siilinjärvelle 5 000 euron päävoitto Veikkauksen uudesta nettiarvasta

20.4.2017 15:25 | Veikkaus

Siilinjärvellä asuva nettipelaaja nappasi 50 sentin panoksella 5 000 euron voiton Veikkauksen uudesta Salaiset kammiot -nettiarvasta torstaina 13.4.

Nettiarpa oli julkaistu Veikkauksen nettisivuilla vasta edellisenä päivänä, kun siilinjärveläispelaaja jo löysi puolen euron hintaisen pelin aarrekammioista viiden tonnin päävoiton. Onnekas siilinjärveläinen saa voittorahat suoraan tililleen.

Salaiset kammiot on Veikkauksen uusi nettiarpa, jossa pelaaja liikkuu aarrekammiossa etsien aarteita availlen sen ovia avaimilla ja dynamiitilla. Voittosumma määräytyy pelaajan löytämistä aarteista; voiton saa kolmella samanlaisella aarteella. 50 sentin hintaisessa pelissä 5 000 euron päävoittoon vaaditaan kolme jalokiveä.

12.4. julkaistu Salaiset kammiot -nettiarpa on toteutettu Veikkauksen ja tamperelaisen pelitalon Moido Gamesin yhteistyönä. Jokainen seikkailu on erilainen, sillä kammioiden labyrintti ja aarteiden sijainti arvotaan joka peliä varten uudelleen. Labyrinttiin on aina piilotettu myös yksi pelin yhdeksästä erikoiskammiosta. Pelaajan reittivalinnoista riippuu, löytääkö hän erikoiskammion pelikerran aikana.

Veikkauksen nettiarvat ovat sukua esikuvilleen raaputusarvoille, mutta digitaalisuus on mahdollistanut klassisten arpojen lisäksi myös kokonaan uudenlaisten viihteellisten pelien kehittämisen. Salaiset kammiot on tästä oiva esimerkki. Nettiarpoja pääsevät pelaamaan Veikkauksen etuasiakkaat Veikkauksen nettisivuilla. Nettiarpojen hinnat vaihtelevat 20 sentistä 9 euroon ja suurin päävoitto on 400 000 euroa.

Salaiset kammiot -nettiarpa pähkinänkuoressa