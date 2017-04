Toivoa kirjallisuudesta –kiertue levittää toivon sanomaa ympäri Helsinkiä

20.4.2017 15:26 | Helsingin kaupunginkirjasto

Suomen Mielenterveysseura ja Helsingin kaupunginkirjasto käynnistivät Toivoa kirjallisuudesta –tapahtumakiertueen tammikuussa 2017. Kiertueella juhlistetaan Suomen Mielenterveysseuran 120-vuotista taivalta järjestämällä jokaisessa helsinkiläisessä kirjastossa toivo-teemainen kirjallisuustapahtuma.

Kirjaston asiakkaat ovat saaneet ehdottaa vieraita kiertueelle ja mukaan on lähtenyt joukko kiinnostavia ihmisiä Elisabeth Rehnistä Esko Valtaojaan. Tapahtumissa saadaan kuulla, mistä kirjasta kukin vieras on saanut elämäänsä toivoa ja voimaa. - ”Kirjoista on moneksi: ne voivat lohduttaa tai neuvoa, olla ilon tai innostuksen lähde, kaveri tai pakopaikka. Koko kaunokirjallisuus sinänsä on eskapismia, toisen todellisuuden rakentamista. Kirjallisuus on hyvä tapa muistaa ja hyvä tapa unohtaa.” – Pentti Arajärvi, Suomen Mielenterveysseuran puheenjohtaja

Suosikkikirjastoista syntyy oiva vinkkilista

Jakamalla toivoa tuottavia lukukokemuksia Helsingin kaupunginkirjasto ja Suomen Mielenterveysseura haluavat olla tuomassa iloa ja voimaa kaikille kaupunkilaisille. Tapahtumia on kevään aikana järjestetty kymmenen ja niihin on osallistunut satoja toivosta ja kirjallisuudesta kiinnostuneita. Kiertueen aikana käsitellyistä kirjoista koostuu upea vinkkilista, josta löytää toivoa tuottavaa lukemista.

Helsingin Piispa Irja Askola valitsi toivokirjakseen Astrid Lindgrenin Ronja, ryövärintytär –teoksen: - ”Kirjan viesti on erityisen ajankohtainen tässä ajassa, jossa kuiluja, kuplia ja viholliskuvia rakennetaan. Molemmat lapset, Ronja ja Birk, joutuvat kohtaamaan viholliskuvia ja näkemään niiden järjettömyyden. Heillä on rohkeus ylittää kuilu ja myös ylittää itsensä. He ovat valmiita riskeeraamaan paljon toimiakseen ystävyyden, hyvyyden ja sovinnon puolesta.”

Kirjailija Juha Itkosen toivokirja on Fernando Pessoan Levottomuuden kirja: - ”Levottomuuden kirja on vähentänyt minussa tunnetta, että olen maailmassa yksin hankalien ajatusten kanssa. Pessoa on kirjoittanut kirjan 1900-luvun alussa Portugalissa, ja minä voin lukea sen melkein sata vuotta myöhemmin ja tunnistaa jotain tärkeää.”

Syksyllä Toivoa kirjallisuudesta –tapahtuma Kampissa

Hyville ajatuksille ja toivon kokemuksille on tarvetta juuri nyt. Toivoa kirjallisuudesta –kiertue jatkuu koko vuoden 2017 ja vierailee jokaisessa helsinkiläisessä kirjastossa. Ensi syksynä paikalliset mielenterveysseurat kautta Suomen järjestävät omilla alueillaan Toivoa kirjallisuudesta –tapahtumia ja ihmisten toivotaan järjestävän myös omia lukupiirejä. Maailman mielenterveyspäivänä eli 10.10.2017 Toivoa kirjallisuudesta –tapahtuma järjestetään Kauppakeskus Kampissa.